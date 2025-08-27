Comisión de libertad de expresión se reactiva y oirá a directores de medios para aprobar la ley

La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la comisión especial que estudia el proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque la comisión que estudia el proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales pausó sus trabajos durante meses, este miércoles el equipo reactivó su labor con la lectura de la pieza y piensa avanzar con los estudios para aprobar la normativa en la actual legislatura.

La presidenta de la comisión especial, la senadora Aracelis Villanueva, expresó que, para el avance de la pieza, el equipo proyecta reunirse con dirigentes de medios de comunicación, abogados y directores de escuelas de comunicación de las distintas universidades dominicanas.

El objetivo, según Villanueva, es trabajar "de forma acelerada" para el proyecto de ley durante la actual legislatura que comenzó en agosto y que culminará a mediados de enero del 2026.

Los debates

El cronograma de trabajo también incluirá la lectura íntegra del proyecto de ley y el conocimiento de algunas propuestas que han llegado extraoficialmente a la comisión, como la que sugiere la celebración de una consulta pública para debatir la iniciativa.

"Esta comisión es una comisión garantista de los derechos de la libre expresión y todo aquel que entienda que pueda alimentar esta iniciativa , nosotros vamos a invitarlo para que puedan venir a expresarse libremente sin ningún tipo de contratiempo", expresó la congresista.

De acuerdo con la senadora de San Pedro de Macorís, la comisión detuvo sus trabajos por meses porque, durante las legislaturas anteriores, el Congreso se enfocó totalmente en la aprobación del proyecto del Código Penal.

En riesgo de perimir

Si la nueva ley de la libertad de expresión y medios audiovisuales no se aprueba antes del 12 de enero del 2026, la iniciativa quedaría perimida ya que, según la Constitución, los proyectos que no se aprueben en dos legislaturas quedan como perimidos.