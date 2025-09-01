Abinader dice espera que el Senado le envíe la ley de residuos sólidos

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader manifestó este lunes que el Poder Ejecutivo se mantiene a la espera de que el Senado de la República le remita la ley de Residuos Sólidos, aprobada hace más de un mes con modificaciones, para proceder con su revisión y posterior promulgación.

Durante la rueda de prensa LA Semanal, en el Palacio Nacional, el mandatario fue consultado sobre la demora en la remisión de la pieza legislativa, pese a que el proceso de aprobación en el Congreso ya concluyó.

"Es bueno que usted le pregunte al presidente del Senado, que es el que la tiene allá en el Senado. Nosotros, inmediatamente después que llegue, pues vamos a hacer nuestra parte", expresó Abinader.

Una legislación clave pendiente de promulgación

La ley de Residuos Sólidos es considerada una pieza clave en las políticas de gestión ambiental, pues busca establecer un marco legal actualizado para el tratamiento, disposición final y aprovechamiento de los desechos, con énfasis en la reducción, el reciclaje y la responsabilidad compartida de los municipios, el sector privado y la ciudadanía.

Pese a su aprobación, la falta de envío desde el Senado mantiene en pausa el trámite final para que el Poder Ejecutivo promulgue la norma y pueda entrar en vigor.

Espera del Ejecutivo

Abinader reiteró que tan pronto el documento llegue al Palacio Nacional, el Ejecutivo cumplirá con el proceso correspondiente. No obstante, insistió en que el paso pendiente corresponde al Senado de la República.

"Nosotros estamos listos para actuar en cuanto el Senado remita la ley. Ese es el procedimiento y lo vamos a respetar", dijo el mandatario.

Te puede interesar Abinader no promulgará ley de Residuos Sólidos como fue aprobada y la reenviará con modificaciones