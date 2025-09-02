Omar Fernández cuestiona aumento del gasto corriente en modificación al presupuesto

El senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, cuestionó este martes, durante la sesión del Senado de la República, que la modificación del presupuesto de 2025 contemple un aumento de las apropiaciones de gastos por 69,740,209,013 millones pesos, y que casi la mitad de esta cantidad esté destinada al gasto corriente del Estado.

El proyecto de modificación del presupuesto fue aprobado en ese hemiciclo en la sesión de hoy.

El legislador explicó que, aunque el Gobierno asegura que 35,548 millones (el 51 %) se destinarán a gasto de capital para proyectos de infraestructura, aproximadamente 34,000 millones (el 49 %) restante aparece en el proyecto como "obligaciones del Tesoro, es decir, pagos de deuda y gastos corrientes".

Fernández también advirtió que, pese a que la carta del Poder Ejecutivo afirma que no habrá presiones adicionales sobre la deuda, el proyecto incluye 10,600 millones en nuevos préstamos.

"Hay una contradicción, una dicotomía muy fuerte entre lo que dice la carta de que no habrá necesidad de nada de presión en deuda", criticó.

Pocos fondos para la educación

Otro punto señalado por Fernández fue la reducción de fondos para educación, en un momento en el que, según el senador, las escuelas enfrentan "serias deficiencias de infraestructura, falta de cupo y carencias de útiles y uniformes".

Asimismo, cuestionó que la reciente fusión del Ministerio de Hacienda con el de Economía, presentada como una medida de ahorro, implique un aumento de 2,200 millones en el gasto público.

Aprueban modificación del presupuesto

El Senado declaró este martes de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica la Ley 80-24 sobre el Presupuesto General del Estado para el año 2025, que contempla una erogación total de 1,277,364,731,494 pesos.

Sin embargo, esta aprobación no contó con el respaldo de la oposición, ya que previo a que el proyecto fuera acogido, el legislador de la Fuerza del Pueblo adelantó que su bancada votaría en contra del proyecto.