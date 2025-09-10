Senado guarda minuto de silencio por amigo de Barón Duluc y otros fallecidos en accidentes

El Senado de la República guardó la noche de este martes un minuto de silencio a solicitud del senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, en honor a la memoria de su amigo y compañero de estudios, Ángel David Rodríguez Areche, fallecido hace 32 años, el 19 de abril de 1993.

La cámara alta celebró este miércoles una sesión especial en la provincia San Pedro de Macorís.

El legislador recordó con profundo sentimiento aquel día en que, siendo ambos estudiantes de Derecho, se dirigían desde San Pedro de Macorís hacia Santo Domingo, cuando un trágico accidente de tránsito segó la vida de Ángel David Rodríguez.

"Ese momento marcó mi vida y me acompaña hasta hoy como símbolo de la fragilidad de la existencia y de los sueños truncados de tantos jóvenes dominicanos", expresó el senador Duluc.

Homenaje a otros jóvenes

El homenaje no se limitó a la memoria personal. El senador extendió el gesto de respeto y reflexión a todos los jóvenes que, en la búsqueda de un futuro mejor y en el camino hacia sus sueños, han perdido la vida en las carreteras del país a causa de accidentes de tránsito.

"Este minuto de silencio es un recordatorio de que cada vida que se apaga en nuestras calles y carreteras es una historia interrumpida, un proyecto inconcluso, un vacío que deja huella en las familias y en la nación. Como representantes del pueblo, tenemos la obligación de trabajar por una República Dominicana más segura, donde la juventud pueda vivir sus sueños y no morir en el camino hacia ellos", manifestó.

Con este emotivo gesto, el Senado reafirmó su compromiso con la memoria, la juventud y la seguridad vial, enviando un mensaje de solidaridad y esperanza a todas las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido en las carreteras dominicanas.

