El PRM escoge a Vilma Morillo como diputada en sustitución de Agustín Burgos

Tras más de cuatro meses de espera, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) finalmente escogió a Vilma Morillo de Pérez como diputada por la circunscripción 1 de La Vega, tras la renuncia de Agustín Burgos.

La noticia fue confirmada a Diario Libre por el vocero del bloque del PRM, Amado Díaz. El legislador calificó la elección como un «acto de justicia», considerando que Morillo de Pérez participó en las elecciones pasadas y era la más próxima a los electos en base al método D'Hondt.

«Podría llamarse un acto de justicia, porque ella fue la que quedó inmediatamente en la posición; no resultó ganadora, pero participó en el proceso, hizo una inversión, un trabajo político y social», indicó.

Todavía no se ha establecido la fecha para la sucesión de la curul, pero el legislador adelantó que podría ser la próxima semana.

Tenían solo un mes

El artículo 77 dela Constitución dispone que el partido debe presentar una terna en un plazo de 30 días para que la cámara correspondiente elija al sustituto. Si no lo hace, la responsabilidad recae en el propio hemiciclo.

Agustín Burgos renunció el pasado 7 de mayo para asumir como director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril). Burgos se desempeñó como diputado por la provincia La Vega desde el 2016 y fungió como presidente provincial del PRM.

Ni el PRM ni la Cámara de Diputados habían cumplido con esa disposición. El presidente de la cámara, Alfredo Pacheco, reconoció la omisión, aunque recordó que en gestiones anteriores el PLD también incurrió en esa práctica.

Anteriormente, varios legisladores oficialistas habían expresado que el retardo se debía a diferencias internas. Otros nombres que sonaban para ocupar la posición fueron David Pérez, quien fue diputado en el período 2020-2024 y, aunque intentó reelegirse, no fue favorecido en las encuestas aplicadas por el partido gobernante.

