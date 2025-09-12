Diputados se reúnen con la Cámara de Cuentas para evaluar avances institucionales

El pleno de la Cámara de Cuentas y diputados reunidos en la sede del órgano fiscalizador este 12 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) recibió este viernes una visita de cortesía de los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas. El encuentro tuvo como objetivo evaluar los avances de la nueva gestión y dialogar sobre iniciativas orientadas al control y la fiscalización de los recursos públicos.

Los congresistas informaron que la reunión se enmarca en las acciones de cooperación interinstitucional de la CCRD, con el propósito de consolidar mecanismos que garanticen la transparencia y el cumplimiento de buenas prácticas en los procesos administrativos.

El presidente de la Comisión, diputado Rogelio Genao Lanza, indicó que "esta visita es un espaldarazo a la nueva gestión" y afirmó que la percepción ciudadana es que la actual composición de la Cámara de Cuentas ha iniciado de manera positiva. Asimismo, destacó la importancia de impulsar reformas legales para mejorar los mecanismos de fiscalización.

"Se trata de una visita de cortesía con el propósito de revisar los trabajos realizados y discutir proyectos que fortalezcan la institucionalidad, como la actualización de la Ley de Declaración Jurada y otras iniciativas relacionadas con el control y la rendición de cuentas", precisó Genao Lanza.

En esa línea, valoró el desempeño del nuevo Pleno: "Esta gestión ha iniciado muy bien. Vemos la productividad que ha tenido la Cámara de Cuentas, y desde el Congreso estaremos vigilantes para que los resultados concluyan como han comenzado: de manera positiva".

Pleno agradece visita

Por su parte, la presidenta del Pleno, doctora Emma Polanco Melo, agradeció la visita y el seguimiento de los legisladores al trabajo institucional.

"Es una visita de cortesía para pasar revista a algunos de los proyectos que estamos desarrollando. Quienes han dado seguimiento en los medios conocen ya el trabajo de los primeros cien días de esta gestión y cómo seguimos avanzando en el cumplimiento de nuestras funciones", expresó.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Reuniones de la sede de la CCRD y contó con la participación de la presidenta del Pleno, doctora Emma Polanco Melo; el vicepresidente, licenciado Francisco Tamárez Florentino; y los miembros, licenciados Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

En representación de la Cámara de Diputados asistieron los legisladores Rogelio Genao Lanza, presidente de la Comisión; Juan José Rojas, vicepresidente; así como Pedro Martínez, Jorge Manuel Zorrilla González, José Miguel Ferreira Torres, Miguel Eduardo Espinal, Carolin Mercedes de la Cruz, Yudelka de la Rosa, Willy Enríquez Sánchez y Félix Santiago Hiciano.

Comisión

La Comisión Permanente de Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad de estudiar, analizar y presentar propuestas sobre los informes emitidos por la CCRD, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes en materia de control fiscal, procesos administrativos y protección del patrimonio del Estado.

