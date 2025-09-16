La Cámara de Diputados juramenta a Vilma Morillo en sustitución de Agustín Burgos

Juramentación de la diputada Vilma Morillo de Pérez este martes 16 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados juramentó este martes a Vilma Morillo de Pérez como diputada por la circunscripción 1 de la provincia La Vega, en sustitución de Agustín Burgos, quien renunció hace más de cuatro meses para asumir como director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

El pasado 10 de septiembre, la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) escogió a Morillo por haber sido la candidata con mayor votación no electa en esa demarcación, conforme al método D'Hondt aplicado en las pasadas elecciones.

La nueva legisladora agradeció al presidente Luis Abinader y a su partido por la confianza depositada en su persona para asumir el cargo.

"Me comprometo a continuar los trabajos legislativos en favor de mi provincia La Vega y de mi país. Defenderé la mujer, la juventud, los envejecientes, las personas vulnerables que necesitan de mí", dijo tras su juramentación.

El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, junto al bufete directivo y el pleno, tomó juramento a la legisladora luego de una votación que contó con el respaldo de 148 diputados. La diputada Vilma Morillo se incorporó inmediatamente a la sesión, luego de su juramentación.

El vocero del partido, Amado Díaz, presentó la decisión del PRM, argumentando que Morillo ha sido una activa y fiel militante de la organización desde su fundación, y que su ingreso eleva la proporción de mujeres en la Cámara Baja de un 36 a un 37 %.

Tenían solo un mes

Se recuerda que el artículo 77 de la Constitución dispone que el partido debe presentar una terna en un plazo de 30 días para que la cámara correspondiente elija al sustituto. Si no lo hace, la responsabilidad recae en el propio hemiciclo.

Agustín Burgos renunció el pasado 7 de mayo para asumir como director ejecutivo del Idoppril. Se había desempeñado como diputado por la provincia La Vega desde 2016 y fungió como presidente provincial del PRM.

Ni el PRM ni la Cámara de Diputados habían cumplido con esa disposición en el plazo establecido, lo que constituye una violación a la Carta Magna. Previamente, varios legisladores oficialistas habían atribuido el retraso a diferencias internas dentro del partido.

