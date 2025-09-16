Diputados envían a comisión el proyecto de resolución que busca interpelar a Celso Marranzini

Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED). ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Cámara de Diputados remitió este martes a una comisión especial, conformada en esa misma sesión, un proyecto de resolución mediante el cual se solicita la interpelación del señor Celso José Marranzini Pérez, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED).

El proyecto busca que Marranzini comparezca ante el hemiciclo para responder preguntas relacionadas con su gestión al frente del Consejo Unificado, órgano que supervisa las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad del país.

La iniciativa, depositada el 2 de septiembre de 2025, fue presentada por los diputados Ramón Antonio Raposo Rodríguez, Félix Michell Rodríguez Morel, Jorge Leonardo Tavárez Valdez, José Alberto Jiménez Santos, José David Báez Reinoso, Mélido Mercedes Castillo, Rafael Antonio Pérez Gómez, Rafael Augusto Castillo Casado y Rafaela González González.

La Comisión Especial que analizará la propuesta está integrada por los diputados Ramón Bueno (presidente), Miguel Espinal (vicepresidente), Braulio Espinal, José David Báez, Fiordaliza Estévez, Óscar Morel, Julio César López, Deisy Díaz Salcedo, Fausto Domínguez, Carlos Sánchez, Kimberly Taveras, Nelson Marmolejos, Soraya Suárez, Ángel Rijo y Estamy Colón.

Al tratarse de una comisión especial creada para el estudio del proyecto, hasta el momento se desconocen los detalles sobre las próximas reuniones del organismo.

La próxima sesión de la Cámara Baja es este miércoles a las 10:00 de la mañana y la siguiente semana no se sesionará para que los legisladores puedan dedicarse de lleno a los trabajos de comisión.

