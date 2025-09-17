Avanza el estudio del proyecto de libertad de expresión; la comisión lo leyó y hará consultas

Reunión de la Comisión Especial para el Estudio del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales en el Senado este 17 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Especial para el Estudio del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales en el Senado reanudó este miércoles 17 de septiembre las reuniones de trabajo para el análisis de esta iniciativa.

A un mes del inicio de la segunda legislatura del año, la presidenta del organismo evaluador, Aracelis Villanueva, indicó que la pieza ya ha sido leída por los legisladores y que, en lo adelante, recibirán las observaciones de los sectores relacionados con el tema.

"Realmente hemos reanudado los trabajos en esta legislatura y vamos a continuar por la misma línea, ya que terminamos la lectura del presente proyecto y ahora continuamos escuchando los diversos sectores que puedan abordar o aportar para esta pieza legislativa", expresó.

En el día de hoy, el órgano recibió a los representantes de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) y de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (Sodomedi).

En el próximo encuentro de la comisión, que será dentro de 15 días, los senadores recibirán al grupo de medios digitales Alofoke Media Group para ofrecer sus opiniones sobre la iniciativa.

Aracelis Villanueva reiteró que la comisión está abierta a recibir a los sectores o sociedades interesadas en contribuir al fortalecimiento de la iniciativa.

¿En qué consiste el proyecto?

Reunión de la Comisión Especial para el Estudio del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales en el Senado este 17 de septiembre de 2025. (FUENTE EXTERNA) Aracelis Villanueva, senadora de San Pedro de Macorís y presidenta de la comisión. (FUENTE EXTERNA)

El Poder Ejecutivo remitió el pasado 2 de mayo al Senado de la República el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.

En sentido general, esta ley tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, resguardando todos los derechos conexos a la comunicación social y al periodismo.

"Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole", establece el artículo 3 del capítulo 1.

