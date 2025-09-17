Comisión del Senado aprueba resolución para regularizar derechos de titulación en Salinas de Baní

Miembros de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado durante la aprobación de la resolución que respalda la titulación de terrenos en Las Salinas de Baní. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República aprobó este martes una resolución que solicita al Poder Ejecutivo instruir a la Comisión Nacional de Titulación para canalizar y regularizar los derechos de títulos de las familias que habitan en la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, en el municipio Baní, provincia Peravia.

La iniciativa, sometida por el senador Julito Fulcar Encarnación, también incluye un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para instruir a reforzar la vigilancia y protección de las Dunas de Baní, considerado uno de los ecosistemas más valiosos y singulares del Caribe.

Según establece la resolución aprobada, las familias de Salinas de Puerto Hermoso están asentadas históricamente fuera de los límites del área protegida, por lo que el proceso de titulación no afecta ni compromete el monumento natural de las Dunas de Baní.

Los objetivos

El propósito es garantizar a las familias:

Seguridad jurídica

Acceso a crédito

Fortalecimiento de su patrimonio familiar

Mejores oportunidades de desarrollo, sin poner en riesgo el patrimonio ambiental

"Este paso representa un acto de justicia social con las familias de Las Salinas, pero al mismo tiempo reafirma nuestro deber de preservar las Dunas como monumento natural de todos los dominicanos. No hay, ni habrá, afectación alguna a este valioso ecosistema; por el contrario, reforzamos nuestro compromiso de protegerlo", afirmó el legislador.

La resolución también instruye al Ministerio de Medio Ambiente a intensificarlas la vigilancia para prevenir ocupaciones ilegales, extracción de arena y otras actividades ilícitas que pongan en riesgo la integridad de las dunas.