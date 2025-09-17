El Congreso convoca a vistas públicas sobre la reforma a la ley de seguridad social en el Cibao

Reunión del 15 de septiembre de 2025 de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de reforma a la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de reforma a la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social convocó a los habitantes de las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez a participar en vistas públicas para el análisis de esa pieza.

Las consultas se celebrarán el viernes 19 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en el Salón Juan Pablo II de la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), en el municipio Concepción de La Vega.

La invitación fue extendida a toda la población o a los sectores interesados en participar en el díalogo sobre el tema, durante la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles 17 de septiembre de 2025.

La vicepresidenta de la Cámara, Dharuelly D´Aza, actuando como presidenta en funciones de la sesión, explicó que la comisión pretende realizar este tipo de vistas públicas en diversas provincias del país para fomentar la participación de la sociedad civil en el proceso de debate de la iniciativa.

Mecanismo de participación

Cualquier persona puede asistir a la consulta. Los ciudadanos interesados en hacer exposiciones deberán entregar sus ponencias por escrito o en formato digital el mismo día del evento.

Para más información, se puede contactar al Departamento de Comisiones de la Cámara de Diputados, que brindará asistencia frente a cualquier inquietud.

Como parte de los trabajos de consulta, la comisión bicameral recibió la semana pasada a una delegación de representantes de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars) y de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip).

Leer más CNSS transfiere RD$12,500 millones a la Seguridad Social en medio de crisis por corrupción de Senasa