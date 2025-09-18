Las advertencias a funcionarios del PRM por campaña a destiempo enfrentan a diputados oficialistas

Hemiciclo previo a que inicie la sesión de la Cámara de Diputados del 3 de septiembre de 2024. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Las recientes advertencias del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a los funcionarios que aspiran a la Presidencia de la República y a otros cargos de elección popular han causado fricciones entre los legisladores oficialistas.

Mientras algunos consideran que la función pública es compatible con la actividad política, otros son enfáticos al señalar que cualquiera con interés en competir debe presentar su renuncia.

La diputada de Santiago, Soraya Suárez, consideró que los servidores públicos no pueden dedicarse simultáneamente a actividades proselitistas, ya que esto riñe con las disposiciones legales del sistema político dominicano.

"Obviamente es un derecho que tienen, pero es momento de pensar en el país y en que este cuatrienio termine bien, porque el presidente y el país merecen que sus funcionarios le ayuden a terminar bien", afirmó.

Ramón Bueno, diputado del Distrito Nacional, aseguró que muchos de los presidenciables de esa organización han adquirido mayor notoriedad debido a la preminencia de sus cargos públicos.

"Yo creo que eso es sano para la democracia interna y para que los compañeros sepan cuáles de esos candidatos pueden garantizarles mantenerse en el gobierno, o sea, algunos por el cargo, que tienen algunos seguidores atrás", dijo.

Por otro lado, el diputado de San Cristóbal, Otoniel Tejada, expresó que, mientras haya fiscalización en el uso de los fondos públicos, no debe haber inconvenientes, porque la actividad política no es excluyente del servicio público.

"El presidente del partido tiene mucha razón, pero yo le diría al presidente del partido que tampoco tiene nada de malo ejercer una aspiración personal o presidencial y estar en la función pública", manifestó.

Advertencias

Con la carrera de aspiraciones presidenciales dentro del PRM, tanto el presidente Luis Abinader como el presidente del partido, José Ignacio Paliza, han advertido a los funcionarios que han externado sus intereses políticos de cara al 2028 que es tiempo de concentrarse en la gestión de Gobierno y que, para dar continuidad a sus proyectos personales, deben renunciar.

Ayer, en un medio nacional, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), advirtió a los dirigentes oficialistas con proyectos presidenciales que deben anunciar, con fecha y hora, su salida de los cargos públicos, a fin de dedicarse por completo a sus aspiraciones políticas.

