Diputados de demarcaciones en alerta roja llaman a la prudencia y a seguir las informaciones oficial

Vista de un vehículo afectado por las inundaciones en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

En medio de una vaguada que mantiene bajo alerta a casi 30 provincias del país, diputados de distintas demarcaciones en situación de emergencia exhortaron a la población a actuar con prudencia y a mantenerse informada a través de los organismos oficiales.

La diputada de Azua, Grey Pérez, describió que en su provincia varias comunidades han resultado afectadas por el paso del fenómeno meteorológico.

"Hacemos un llamado a la población a que se mantengan pendientes de las informaciones que emitan las autoridades de protección civil y, si es posible, que no salgan de sus casas a menos que sea inminente", expresó.

El diputado de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, Ramón Bueno, aseguró que el Gobierno se mantiene atento para asistir a la ciudadanía mediante los organismos de emergencia y destacó que, como legisladores, están dispuestos a canalizar cualquier ayuda pertinente.

Por su parte, la diputada Yalis Soto, de San José de Ocoa, recalcó que las condiciones adversas obligan a la población a permanecer en sus hogares.

"Pedimos a todos los comunitarios que se mantengan atentos a las directrices de las autoridades, de sus alcaldes que tienen la información correcta, de la Defensa Civil, los bomberos y todas las instituciones competentes", manifestó.

Desde las primeras horas de la mañana, la mayoría de las provincias han registrado crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas que ponen en riesgo la seguridad de la población y de infraestructuras públicas y privadas.

Recomendaciones del COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) exhortó a los habitantes de las zonas afectadas a mantenerse en contacto con los organismos de socorro y a seguir estrictamente las orientaciones oficiales. Entre las recomendaciones figuran:

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con caudales elevados.

Evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En el litoral atlántico, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), se recomendó a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, debido a las condiciones peligrosas de viento y oleaje.

