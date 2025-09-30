Senado aprueba en primera lectura y a unanimidad reforma al Código Laboral con la cesantía

El Senado de la República durante una sesión. ( FUENTE EXTERNA )

Después de que la comisión encargada de estudiar y consensuar con distintos sectores la reforma al Código Laboral y rindiera un informe favorable , la Cámara de Senadores aprobó este martes en primera lectura y a unanimidad la pieza legislativa, tras ser leída de forma íntegra en la sesión.

En una próxima sesión, el proyecto deberá ser conocido en segunda lectura, para luego continuar su curso en la Cámara de Diputados.

La cesantía se mantiene

El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), presidente de la comisión que estudió la pieza, reiteró que la figura de la cesantía se mantiene.

Barón Duluc sostuvo que se trata de un "código ganar-ganar", que, a su juicio, beneficia tanto a empleados como a empresarios.

"Se mantiene la figura de la cesantía, el mismo plazo para el pago de prestaciones, el período de prueba de tres meses y todos los derechos de los trabajadores. Lo que hay son mejoras en los procedimientos y en materia de derechos fundamentales, con respeto a los principios constitucionales del debido proceso", dijo.

Beneficios para el sector empresarial

El senador destacó que el sector empresarial también fue beneficiado con el fortalecimiento del proceso de conciliación, un mayor plazo para notificar despidos o dimisiones, el control de embargos abusivos y la eliminación del depósito del duplo.

"Al final son mejoras sustantivas tanto para los trabajadores como para los empleadores", manifestó el congresista.

Código modernizado

Sobre el alcance de la reforma, Barón Duluc indicó que el texto reorganiza de manera sistemática el Código y adapta su lenguaje a estándares internacionales.

Además, incorpora modalidades laborales más flexibles, reconoce el teletrabajo con garantías, protege el derecho a la igualdad y limita la afectación de la relación laboral por motivos discriminatorios.