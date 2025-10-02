Taveras Guzmán y Yeni Berenice revisan reformas al Código Procesal Penal

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, y el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión de Justicia del Senado de la República y la procuradora general Yeni Berenice Reynoso revisaron juntos los trabajos técnicos del proyecto de modificación del Código Procesal Penal, a los fines de adaptarlo a los cambios de la sociedad y del nuevo Código Penal Dominicano.

El encuentro fue coordinado por el senador Antonio Taveras Guzmán, presidente de la comisión, y puso en perspectiva los elementos más importantes de la modificación que ya tienen consenso de los diferentes actores del sistema, indica una nota de prensa.

En la actividad, la procuradora se mostró conforme con la agilidad y el rigor con que la cámara alta está debatiendo y construyendo las novedades del instrumento clave del sistema de Justicia.

El senador Antonio Taveras Guzmán dijo que confía en que el proyecto de reforma al Código Procesal Penal se presentará para su aprobación en las próximas semanas, y contará con el respaldo de los diferentes actores del sistema de Justicia y la sociedad dominicana.

"Estamos usando una metodología de trabajo consultiva y participativa. Avanzamos sobre los consensos y abordamos con respeto las diferencias. Estamos convencidos de que el resultado será de alta calidad y en tiempo razonable", dijo el senador y presidente de la comisión de Justicia de la Cámara Alta.