El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló este martes que se encuentra en tratamiento de radioterapia tras haber sido operado el año pasado de cáncer de próstata, una enfermedad que, según afirmó, fue “extirpada totalmente” de su cuerpo.

Durante la sesión de este martes, el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) explicó que decidió hablar del tema “con transparencia”, ante los rumores sobre su salud y sus ausencias ocasionales del hemiciclo.

“El año pasado tuve una dolencia que degeneró en un cáncer de próstata que fue, gracias a Dios, extirpado totalmente con una cirugía radical”, dijo Pacheco. “Ahora estoy en un proceso de 33 radioterapias; al día de hoy llevo 15 sesiones y me siento bien, sin ningún efecto secundario”, agregó.

"No tengo ningún problema"

Pacheco detalló que su última evaluación médica fue la semana pasada y los resultados fueron favorables.

“No tengo ningún problema, me siento bien, me siento como un cañón, con mucha energía como ustedes saben que siempre tengo”, expresó.

El legislador agradeció a los médicos que lo atienden y a las personas que han orado por su recuperación. “Doy gracias a Dios, doy gracias a los médicos, doy gracias a todos los que han puesto sus oraciones. Este tipo de dolencia, dentro de lo que cabe, es la más leve, pero tengo que culminar el tratamiento para evitar que vuelva a ser recurrente”, explicó.

Pacheco también aclaró que, de ser necesario, justificará formalmente sus ausencias durante el mes de octubre mientras completa las sesiones restantes.

“Sepan que con Dios delante tendremos Pacheco por mucho rato”, concluyó.