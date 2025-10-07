Comisión de Justicia del Senado aprueba informe favorable a ley que modifica Código Procesal Penal

En la mesa, los senadores que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos Antonio Manuel Taveras Guzmán, presidente; Pedro Manuel Catrain Bonilla; Alexis Victoria Yeb; y Omar Leonel Fernández Domínguez, secretario. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que preside el legislador Antonio Taveras Guzmán, acordó este martes rendir un informe favorable al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal de la República Dominicana.

El senador Taveras explicó a Diario Libre que el informe estaba pautado para presentarse en la sesión de hoy, pero los técnicos no lograron concluir su redacción, por lo que será sometido el próximo jueves a las 10:00 de la mañana.

"Hoy terminamos de aprobar el Código esta mañana y se mandó a elaborar el informe definitivo, pero los técnicos no pudieron completarlo a tiempo. Esta noche continuarán trabajando para tenerlo listo mañana", precisó el legislador.

Taveras Guzmán indicó que el proceso de revisión incluyó varios días de trabajo junto al Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Pública.

Novedades

El senador dijo que hay muchas modificaciones al antiguo Código Procesal Penal que tienen como objetivo adecuarlo al Código Penal.

"También se han realizado adecuaciones en función de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es necesario armonizar el nuevo código de gestión con lo establecido por dicho tribunal", dijo.

Además, sostuvo que se han incorporado novedades orientadas a la agilización de los procesos y del trabajo procesal, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial y la Defensoría Pública.

"Son cambios importantes y novedosos que ayudarán a agilizar los procesos", agregó.

Proceso en el Senado

Expuso que el jueves, el Senado conocerá el informe, se leerá el proyecto de ley artículo por artículo para ser aprobado en primera lectura. Posteriormente, el proyecto será debatido y sometido a votación en segunda lectura antes de ser remitido a la Cámara de Diputados.