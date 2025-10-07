La oposición acusa a Abinader de usar los préstamos para gasto corriente y propaganda

El diputado Charlie Mariotti dijo que el Gobierno evidencia pocas obras a pesar de los préstamos aprobados. ( FUENTE EXTERNA )

Los partidos de oposición respondieron este martes al presidente Luis Abinader, quien afirmó que el 80 % del endeudamiento de su gestión se ha destinado a pagar y refinanciar compromisos heredados de gobiernos anteriores.

Varios diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo aseguraron que el mandatario "miente y manipula" los datos sobre la deuda pública y que los préstamos tomados en los últimos cinco años se han usado, principalmente, para gasto corriente y no para inversión productiva.

Los opositores Danilo Díaz (PLD), Charlie Mariotti (PLD) y Mélido Mercedes (Fuerza del Pueblo) dejaron claro que no están opuestos a los endeudamientos, sino al uso que les da el Gobierno.

El diputado del PLD, Charlie Mariotti, sostuvo que "los años de decir una cosa y hacer otra" han contaminado la credibilidad de Abinader, y que los nuevos préstamos contratados por el Gobierno no se traducen en obras que generen riqueza ni mejoren la calidad de vida de los dominicanos.

A su juicio, el problema no radica en el endeudamiento en sí, sino en "la manera en que se gasta el dinero", señalando que el Gobierno destina buena parte de los recursos a cubrir nómina y compromisos administrativos.

Mariotti comparó la situación actual de los préstamos con los períodos de gobierno peledeístas, en los que, según afirmó, utilizaron los recursos del endeudamiento para la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y el Metro de Santo Domingo.

Sin obras

De su lado, Mélido Mercedes, diputado de la Fuerza del Pueblo, acusó al Gobierno de haber tomado más de 50,000 millones de dólares en préstamos sin que se evidencien grandes obras de infraestructura en las provincias del país.

"No hay una obra importante que exhibir", dijo, y calificó la gestión de Abinader como "un fracaso total" en materia de inversión pública.

Dinero para publicidad

Mientras tanto, el también diputado peledeísta Danilo Díaz acusó al presidente de utilizar sus encuentros semanales con la prensa para "justificar lo injustificable" y dijo que el Gobierno "ha desnudado sus propias mentiras" porque la mayoría de los fondos provenientes del endeudamiento han sido usados para gastos administrativos y campañas publicitarias.

"Reformaron el presupuesto para aumentar en 1,500 millones la partida de publicidad, alcanzando los 10,000 millones de pesos. Ese dinero podría resolver los problemas de varios ministerios", criticó.

Los dirigentes opositores coincidieron en que, a diferencia de las administraciones pasadas, la gestión de Abinader muestra "los niveles más bajos" de inversión de capital, pese a haber acumulado un "volumen récord" de préstamos.

Abinader defiende préstamos

Las declaraciones se producen luego de que el presidente Abinader afirmara en su encuentro LA Semanal con la Prensa que la oposición "juega con los números absolutos" al comparar el endeudamiento entre gobiernos, y defendiera que los recursos tomados por su administración se han destinado mayormente al pago de deudas viejas y a proyectos de inversión.