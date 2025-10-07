El senador Rogelio Genao propone crear Cuarta Sala en la Suprema Corte de Justicia

Ramón Rogelio Genao, durante la sesión del Senado este martes. El senador por la provincia La Vega propone crear una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, depositó este martes un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica 25-91 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con el objetivo de crear una Cuarta Sala en el alto tribunal.

El legislador explicó que la iniciativa busca elevar la calidad técnica de las decisiones judiciales, asegurar un desarrollo jurisprudencial profundo y, crucialmente, garantizar una respuesta sin demora a los ciudadanos en asuntos de alta complejidad, conforme a una nota de prensa.

Dijo que el proyecto de ley se fundamenta en el artículo 152 de la Constitución, que faculta a la SCJ para dividirse en salas, y propone un aumento de la matrícula de jueces a veintidós (22) para integrar la nueva estructura.

Genao sostuvo que el objetivo principal es desvincular las materias contencioso-administrativas y contencioso-tributarias de la Tercera Sala, que actualmente lidia con una dispersión de asuntos (laboral, inmobiliario y contencioso) que menoscaba su capacidad para generar un desarrollo jurisprudencial avanzado.

El senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) manifestó que el proyecto de ley radica en la necesidad de garantizar una justicia administrativa más efectiva, "tal como lo exige un Estado social y democrático de derecho".

Control de legalidad

Entiende que la jurisdicción administrativa es vital para mantener un control de legalidad sobre los órganos del Estado, "traduciéndose directamente en el respeto al derecho a la buena administración que debe asistir a todos los ciudadanos, conforme al asiento constitucional del artículo 139".

"La problemática actual reside en que la Tercera Sala se enfrenta a la difícil tarea de conocer recursos de casación en materias cuya dogmática doctrinal es muy propia y diversa", agregó

En ese sentido, señaló que esta pluralidad de requerimientos jurisdiccionales, especialmente en el ámbito contencioso-administrativo y tributario, mitiga la posibilidad de otorgar respuestas prontas, comprometiendo el derecho fundamental de los justiciables a una tutela judicial sin dilaciones

Sostuvo que la Cuarta Sala sería competente para conocer exclusivamente los recursos de casación en materia contencioso-administrativa y contencioso-tributaria.

Manifestó, asimismo, que la Tercera Sala se reconfiguraría para centrarse únicamente en la casación de los temas laborales e inmobiliarios, permitiendo a ambas salas especializar y profundizar sus criterios de fallo.

