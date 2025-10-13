La ex vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, consideró este lunes que la reforma laboral que se estudia en el Senado debe ser profunda e integral, al advertir que una modificación parcial al Código de Trabajo no resolvería los problemas estructurales del mercado laboral dominicano ni fomentaría el empleo formal.

Antes de participar en el depósito de proyectos contra la violencia de género en el Congreso Nacional, Almánzar señaló que el país necesita una revisión completa de su ley laboral, que sea capaz de responder a los cambios que está experimentando el mercado de trabajo en las últimas décadas.

Con sus expresiones, se refirió al proyecto de ley que modificaría algunos artículos del Código de Trabajo de 1992, una iniciativa propuesta hace un año por el presidente Luis Abinader.

La empresaria indicó que el mundo laboral ha evolucionado y que, si la República Dominicana no adapta su Código de Trabajo a las nuevas realidades, continuará enfrentando dificultades para mejorar su competitividad frente a otras economías de la región.

En ese sentido, planteó que el debate en el Congreso no debe centrarse únicamente en la cesantía, sino en los diversos factores que desincentivan la creación y permanencia de empleos formales.

A su parecer, una reforma laboral efectiva debe analizar las causas de la informalidad y promover condiciones "que fortalezcan el trabajo digno y productivo".

Almanzar consideró que el Congreso Nacional debe tomarse el tiempo necesario para estudiar la propuesta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para lograr consensos que permitan una reforma con resultados.

Sin embargo, reconoció que si no existen las condiciones políticas o sociales para lograr un consenso entre los distintos sectores involucrados, podría optarse por realizar una modificación parcial, dejando una reforma de mayor alcance para después.

La seguridad social

Almánzar también sostuvo que la revisión del Código de Trabajo debería vincularse con la reforma al sistema de seguridad social, al considerar que ambos temas están relacionados y tienen impacto directo en la calidad del empleo y en la estabilidad de los trabajadores.

Al hablar así, se refirió al estudio de la Ley 87-01, sobre seguridad social, que se analiza en una comisión bicameral del Congreso con el propósito de reformarla tras 24 años de vigencia.

Propuesta de los empresarios

Al referirse a las observaciones del sector empresarial sobre el proyecto, que pide cambios en la forma de pagar la cesantía, recordó que las propuestas surgieron de una reflexión interna del empresariado acerca de los factores "que limitan el desarrollo laboral y productivo".