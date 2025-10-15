Tras ser dejado sin seguridad, el diputado Luis Báez pedirá interpelar al director de la Policía

El diputado Luis Báez de la provincia Peravia anunció este miércoles que solicitará al Congreso la interpelación del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, para que explique su decisión de retirarle su equipo de seguridad.

"Hoy, los dos agentes policiales que conforman mi equipo de seguridad fueron citados a la sede policial y asignados al destacamento de Cristo Rey, dejándome sin seguridad", denunció el diputado perremeísta.

El congresista aseguró que los dos policías trabajaban con él desde el año 2020 (su primer periodo legislativo) y que le fueron retirados "por decisión del director de la Policía como respuesta a sus pronunciamientos sobre los atropellos de la institución policial".

"Él cruzó una línea muy delgada, él no debe querer amedrentar a un legislador, esos policías pertenecen al Congreso, él no está dejando que yo haga mi labor", afirmó el legislador.

Irregularidades policiales

El legislador banilejo explicó que en Peravia se han producido una serie de acontecimientos que demuestran "corrupción en la Policía" y que no ha pasado nada: "A un joven hermano de un pelotero de Grandes Ligas, la Dicrim le quitó 20,000 pesos y tras mi intervención le fue devuelto el dinero, pero no sancionaron a nadie", expresó.

"Aquí mataron al esposo de la diputada Carmen Leyda y el asesino anda suelto, se pasea por las calles de esta provincia y no ha pasado nada, es un crimen sin respuesta", criticó.

Expresó que lleva meses denunciando irregularidades cometidas por los miembros de la uniformada en esa demarcación, pero que la "complicidad y la corruptela" han dado lugar a que esas situaciones no encuentren respuestas.

Luis Báez, oriundo del municipio de Baní, es diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).