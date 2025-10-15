Omar Fernández exige al Gobierno liberar de impuestos salarios de hasta RD$52,000

Omar Fernández aboga por menos impuestos a los salarios. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, exigió este martes al Gobierno cumplir con el Código Tributario y ajustar la escala salarial exenta del Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que permitiría liberar de impuestos a los salarios de hasta 52,000 pesos mensuales.

Fernández criticó que el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2026, sometido al Congreso Nacional, mantenga congelada por sexto año consecutivo la cifra del salario exento en 34,685 pesos, sin aplicar la indexación por inflación que establece la ley.

"Estamos hablando de una diferencia de 17,244 pesos que se le saca directamente del bolsillo a los dominicanos que más lo necesitan", señaló el legislador.

El senador de la Fuerza del Pueblo advirtió que esta decisión afecta directamente a más de 300,000 trabajadores, quienes pierden poder adquisitivo debido al impacto de la inflación sobre sus ingresos.

Agregó que el costo promedio de la canasta básica se sitúa en 46,716 pesos, por lo que, según dijo, la no indexación equivale a quitarle una canasta básica completa al año a cada trabajador en ese rango salarial.

"Propongo que el Gobierno cumpla la ley"

Fernández llamó al Poder Ejecutivo a cumplir con la legislación vigente y ajustar la escala exenta según la inflación acumulada.

"Lo que propongo es muy simple: que el Gobierno cumpla la ley. Que dé un respiro a las familias dominicanas que hoy enfrentan el costo de la vida con cada vez menos ingresos reales", concluyó.

Finalmente, el congresista instó al Ejecutivo a cumplir la ley y descongelar la escala salarial exenta del Impuesto sobre la Renta, adecuándola al nivel que corresponde según la inflación acumulada.