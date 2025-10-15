El diputado Luis Báez, de la provincia Peravia, denunció que su escolta personal le fue retirada por la Policía Nacional y responsabilizó al director de la institución de "cualquier cosa que le pase".

El congresista dijo que el retiro de los miembros del equipo de su seguridad ocurrió luego de la denuncia que realizó sobre los "abusos que está cometiendo la Policía tanto en Peravia como en el resto de República Dominicana".

"Al presidente Abinader, a mi familia y a la provincia Peravia, cualquier cosa que me pase, yo quiero hacer responsable al director de la Policía Nacional, ya que ha tomado la decisión de dejarme sin mi equipo de seguridad", denunció el legislador en un video colgado ayer en su cuenta de Instagram.

Aseguró que los agentes policiales que lo acompañan como escolta fueron citados este miércoles en la sede policial.

Su denuncia previa

Previamente, el joven diputado dijo a su salida del Congreso, que "la Policía se había convertido en un cuerpo de sicarios que matan gente a sueldo".

Luis Báez, oriundo del municipio de Baní, es diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), está en su segundo periodo como congresista y en marzo de este año sometió una controversial propuesta que planteaba cambiar el nombre a la provincia Peravia por el de Máximo Gómez, posteriormente la retiró.