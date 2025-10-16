Senado lamenta muerte de Vicente Sánchez Baret y destaca sus "firmes convicciones democráticas"

El Senado de la República expresó este jueves su pesar ante el fallecimiento del destacado dirigente político y servidor público, Vicente Sánchez Baret, a quien calificó como una figura ejemplar de la vida nacional.

El Senado, en la persona de su presidente Ricardo de los Santos, reconoció en Sánchez Baret a un hombre de firmes convicciones democráticas, de honestidad probada y de una incansable vocación de servicio al país.

"Su trayectoria, marcada por la integridad y el compromiso con el desarrollo nacional, deja una huella imborrable en la historia política dominicana", resalta una nota de prensa del Senado.

Vida política

Vicente Sánchez Baret fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Fue exsenador, exdiputado y dirigente político de trascendencia nacional y presidente ad vitam del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Durante décadas, Vicente Sánchez Baret desempeñó importantes funciones en la administración pública, donde siempre se distinguió por su entrega, respeto institucional y dedicación al fortalecimiento del sistema democrático.

A nivel personal, Sánchez Baret compartió una vida de compromiso social y humano junto a su esposa, la doctora Yadira Henríquez, con quien levantó una familia, y fue una compañera en su trabajo incansable a favor de la sociedad dominicana.

Honras fúnebres

La Cámara Alta se une al dolor que embarga a sus familiares, allegados y amigos, y rinde un solemne homenaje a la memoria de quien, con su ejemplo y entrega, demostró que la política puede ejercerse con honor, transparencia y ferviente dominicanidad.

El Senado de la República anunció que se le rendirán honras fúnebres este sábado 18 de octubre, a las 10:00 de la mañana.

