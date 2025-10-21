Diputados aprueban nombrar Circunvalación como Juan Bosch y avenida Ecológica como Peña Gómez

Los diputados durante la sesión del martes 21 de octubre del 2025 en la que aprobaron el proyecto que designa con el nombre de Juan Bosch la Circunvalación de Santo Domingo y de José Francisco Peña Gómez a la avenida Ecológica. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó este martes de urgencia y en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que designa con el nombre de profesor Juan Bosch la Circunvalación de Santo Domingo y con el de doctor José Francisco Peña Gómez la avenida Ecológica, ambas ubicadas en la provincia Santo Domingo.

La iniciativa, propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, busca rendir homenaje a dos figuras emblemáticas de la vida política dominicana, reconociendo sus aportes a la democracia y al desarrollo del país.

A la Cámara de Diputados solo le bastaron 11 días para estudiar y aprobar el proyecto, que fue conocido con rapidez en una comisión especial que dirigió el legislador Juan José Rojas.

La comisión especial, apoderada para el estudio del proyecto de ley, explicó que la iniciativa tiene como finalidad rendir tributo a dos figuras esenciales de la historia política y democrática de la República Dominicana: el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez.

Los argumentos del proyecto

En su informe, la comisión destacó que, conforme a la Constitución de la República, corresponde al Congreso Nacional conceder honores a ciudadanos ejemplares en su accionar público. Designar con sus nombres importantes vías del país, según explicaron los comisionados, es una forma simbólica y duradera de mantener vivo su legado en la memoria colectiva del pueblo dominicano.

Sobre Peña Gómez, el documento resalta que fue un abogado, patriota revolucionario y líder político con gran influencia tanto a nivel nacional como internacional. Fue precursor de la democracia participativa y defensor de los derechos fundamentales. Además, ocupó cargos relevantes en organismos internacionales y fue embajador extraordinario en misión especial ante diversos gobiernos europeos.

"Es justo que esa avenida lleve el nombre de uno de los dominicanos más grandes de todos los tiempos", argumenta el informe de la comisión.

En cuanto al profesor Juan Bosch, en el proyecto se enfatiza su trayectoria como cuentista, novelista, historiador, educador y presidente de la República en el año 1962. Se le reconoce como un referente ético y patriótico, cuyo legado trasciende más allá de las fronteras dominicanas. Resalta que vida "estuvo dedicada a la construcción de una patria más justa y educada".

El informe señala que Bosch promovió valores fundamentales como la honestidad, la justicia social y la educación, elementos que marcaron su gestión política e intelectual. Por estas razones, la comisión consideró que la Circunvalación de Santo Domingo, una de las vías más importantes del país, debe llevar su nombre.

La iniciativa de ley establece que la Circunvalación de Santo Domingo será designada oficialmente como "Profesor Juan Bosch" en todo su trayecto, desde la carretera Sánchez hasta la autopista del Nordeste Juan Pablo II.

Mientras que la avenida Ecológica será denominada "Doctor José Francisco Peña Gómez", en el tramo comprendido entre la avenida Rafael Antonio Fernández Domínguez (autopista de San Isidro) y la avenida Panamericana, en el municipio Santo Domingo Este.

El proyecto ahora pasará al Senado de la República para su conocimiento.