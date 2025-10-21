Senado aprobará el Código Procesal Penal este jueves, si el clima no juega en su contra

Sesión del Senado de este martes 21 de octubre sobre la aprobación del Código Procesal Penal. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Los senadores continúan con el estudio del proyecto de modificación del Código Procesal Penal (CPP) y esperan concluir su análisis esta semana para conocerlo en segunda lectura el próximo jueves, según informó este martes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Recordó que el proyecto fue enviado a plazo final de una semana, y fue precisamente el jueves pasado.

"Es decir, que la semana se cumple el próximo jueves. Entonces nosotros, en la comisión, estamos preparando los últimos toques finales... si las condiciones climáticas lo permiten, el jueves terminamos con el proyecto del Código Procesal Penal en segunda discusión", afirmó De los Santos al finalizar la sesión de hoy.

El legislador aseguró que el proyecto será aprobado en la sesión del jueves y recordó que el objetivo es "armonizar el Código Procesal Penal con el nuevo Código Penal", que entrará en vigor el próximo año.

"Lo que estamos tratando de sacar es el mejor Código Procesal Penal posible, para que no entre en contradicción con el nuevo Código Penal y se garantice el debido proceso", sostuvo.

Responde críticas al Código

De los Santos también respondió a las críticas surgidas desde el ámbito jurídico sobre el contenido de la reforma.

"¿Cuál es el proyecto de ley que tú has visto que no se ha criticado en este país? Pero lo más importante es que ¿cómo tú criticas algo que no se ha terminado? Nadie conoce el resultado final", expresó, al tiempo que aseguró estar dispuesto a escuchar y corregir los puntos que lo ameriten.

De su lado, el senador Omar Fernández, uno de los proponentes de la iniciativa, sostuvo que lo importante no es aprobar con prisa, sino lograr un texto "lo más consensuado posible".

"Lo ideal sería que este jueves, si las condiciones lo permiten, se apruebe en segunda lectura. Pero más allá de eso, lo importante es enviar a la Cámara de Diputados un proyecto bien trabajado que prácticamente no haya que hacerle cambios", manifestó.

Fernández recordó que el Senado tiene plazo hasta el 6 de diciembre para concluir el proceso legislativo, según lo dispuso el Tribunal Constitucional, que ordenó la modificación del actual CPP del 2002, considerado obsoleto frente a las nuevas dinámicas judiciales.

Debate entre juristas y académicos

Entre los puntos más cuestionados del proyecto figura el artículo 25, que introduce la posibilidad de aplicar la "analogía" y la "interpretación extensiva" no solo a favor del imputado, sino también de otras partes del proceso.

Expertos como Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y el abogado Nassef Perdomo advirtieron que esa disposición podría resultar inconstitucional y afectar la imparcialidad del sistema.