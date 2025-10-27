Sin estudios en comisión, Senado aprueba de urgencia renombrar Circunvalación y avenida Ecológica

La iniciativa, propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, busca rendir homenaje a dos figuras de la vida política dominicana, reconociendo sus aportes a la democracia y al desarrollo del país. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Sin estudiarlo en comisiones, el Senado decidió este lunes aprobar de urgencia y en dos discusiones consecutivas el proyecto de ley que designa con el nombre de profesor Juan Bosch la Circunvalación de Santo Domingo y con el de Doctor José Francisco Peña Gómez la avenida Ecológica.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados hace apenas cinco días y, este lunes, los senadores decidieron, por mayoría de votos, darle una rápida aprobación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La iniciativa, propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, busca rendir homenaje a dos figuras de la vida política dominicana, reconociendo sus aportes a la democracia y al desarrollo del país.

En el informe que aprobaron los diputados, la comisión destacó que, conforme a la Constitución de la República, corresponde al Congreso Nacional conceder honores a ciudadanos ejemplares en su accionar público.

José Francisco Peña Gómez

Sobre Peña Gómez, el documento resalta que fue un abogado, patriota revolucionario y líder político con gran influencia, tanto a nivel nacional como internacional. Además, que fue precursor de la democracia participativa y defensor de los derechos fundamentales y ocupó cargos relevantes en organismos internacionales.

"Es justo que esa avenida lleve el nombre de uno de los dominicanos más grandes de todos los tiempos", argumenta el informe de la comisión.

Juan Bosch

En cuanto al profesor Juan Bosch, en el proyecto se enfatiza su trayectoria como cuentista, novelista, historiador, educador y presidente de la República en el año 1962.

Asimismo, se le reconoce como un referente ético y patriótico y se resalta que su vida "estuvo dedicada a la construcción de una patria más justa y educada".

El informe señala que Bosch promovió valores fundamentales como la honestidad, la justicia social y la educación, elementos que marcaron su gestión política e intelectual y que, por esas razones, la Circunvalación de Santo Domingo, una de las vías más importantes del país, "debe llevar su nombre".

La iniciativa de ley establece que la Circunvalación de Santo Domingo será designada oficialmente como "Profesor Juan Bosch" en todo su trayecto, desde la carretera Sánchez hasta la autopista del Nordeste Juan Pablo II.

Mientras que la avenida Ecológica será denominada "Doctor José Francisco Peña Gómez", en el tramo comprendido entre la avenida Rafael Antonio Fernández Domínguez (autopista de San Isidro) y la avenida Panamericana, en Santo Domingo Este.