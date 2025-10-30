Aunque el ahora huracán Melissa está alejado de la República Dominicana, sus estragos siguen causando intranquilidad en la provincia San José de Ocoa que, según sus representantes en el Congreso Nacional, debe ser declarada en estado de emergencia por los daños que ha dejado el fenómeno atmosférico.

El senador Aneudy Ortiz y la diputada Yalis Soto, ambos representantes de la provincia sureña, precisaron que, aunque ya la tormenta pasó, los suelos en varias localidades de Ocoa se encuentran saturados, las carreteras están en estado de peligro y los arroyos aún siguen desbordados.

"Lo que no ocurrió durante la tormenta cuando estaba la provincia en alerta roja, ocurrió ayer y ha estado ocurriendo ahora con la provincia en alerta amarilla", sostuvo la diputada Soto.

En ese sentido, pidió una intervención urgente a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura y la Defensa Civil, además de sugerir una declaratoria de emergencia en la provincia para subsanar los daños causados por la tormenta.

Según la congresista, algunas de las comunidades de Ocoa que son golpeadas por el desastre son el municipio cabecera, el barrio el Cocal, Sábana Larga, Los Come Dulce y otras.

Aunque detalló que el fenómeno atmosférico no dejó ninguna víctima en San José de Ocoa tras su paso por el territorio nacional, los deslizamientos de tierra, las carreteras saturadas y los desbordamientos de los arroyos podrían provocar más caos que el causado en pleno paso de la tormenta.

Familias en peligro

El senador Ortiz también expresó su preocupación por las condiciones actuales de los municipios y distritos municipales en San José de Ocoa donde, según narró, los suelos se encuentran saturados, los caminos vecinales intransitables y la producción agrícola de campo abierto destruida, lo que deja a cientos de familias "en una situación de vulnerabilidad extrema".

"Debemos proteger a nuestras familias ocoeñas. La situación es alarmante y necesitamos con urgencia la intervención del Gobierno dominicano. No podemos esperar más, cada hora cuenta para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra gente", manifestó el senador al pedir que la provincia sea declarada en estado de emergencia.

En ese sentido, pidió declarar el estado de emergencia, disponer la intervención de los ministros, enviar equipos para rehabilitar los caminos y fortalecer los proyectos de ayudas sociales.

El presidente evalúa

En su último encuentro de LA Semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader no descartó pedir al Congreso la aprobación de un posible estado de emergencia, pero precisó que primero debe evaluar los daños.