El Senado no respalda la indexación salarial

Sede del Senado de la República y la Cámara de Diputados. ( ARCHIVO/DL )

La ley es clara: el párrafo 1 del artículo 296 del Código Tributario señala: "La escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana".

Sin embargo, al Gobierno condiciona cumplir esa normativa, ya que aumentaría el déficit presupuestario si aplica la indexación anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la inflación acumulada del año anterior.

El tema del ajuste salarial se ha convertido en el último punto de contienda entre oficialistas y opositores. El incumplimiento sucede con un artículo contenido en la Ley de Presupuesto General del Estado de cada año desde el 2017. Es decir, que los hoy opositores que la critican al Gobierno tampoco la cumplieron cuando estuvieron en la administración del Estado.

A la línea se añaden algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el Senado, órgano creador y garante de las leyes que rigen a la República Dominicana. Estos apuntan a una reforma fiscal para compensar las captaciones. De cumplir con la disposición, el Gobierno dejaría de percibir unos 18,200 millones de pesos al año, dinero que se iría a la clase laboral, según cálculos de algunos economistas.

Con reforma fiscal

De su lado, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, recordó que el Congreso declinó una reforma fiscal con la que iba a compensar los fondos. "Tenemos un presupuesto deficitario y la verdad que no hay condiciones en este momento" para el ajuste.

Alexis Victoria Yeb, de María Trinidad Sánchez, dijo que está de acuerdo, pero que para eso es necesaria "una reforma fiscal obligatoria" para que los que ganen más paguen más.

El también oficialista Julito Fulcar, de Peravia, reconoció que la indexación está contemplada en las normas; sin embargo, señala que para eso hay que llegar a un acuerdo entre Gobierno-empresarios-trabajadores.

"Sabemos que el dinero no les está rindiendo a nadie, pero primero debemos pensar de dónde se va a sacar el dinero", dijo Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez por el partido Primero La Gente.

Te puede interesar Dijo que sí... pero no

A favor de la indexación

Antonio Taveras es el único oficialista consultado que está de acuerdo con la aplicación. Recordó, además, que la propuesta no es exclusiva de Omar Fernández, sino que él la ha formulado desde que era presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih).

"La indexación salarial es justa, porque los salarios en este país son muy bajos y la inflación va subiendo", dijo el senador de Santo Domingo, pero dejó saber también que entiende que debe llegar como parte de una reforma fiscal.

Posición de Omar Fernández

El opositor Omar Fernández, representante de la capital con Fuerza del Pueblo (FP), fue quien comenzó la reciente campaña para que el Poder Ejecutivo cumpla con la indexación salarial, que, según sus cálculos, se aplicaría a los que devengan salarios a partir de los 52,000 pesos, y no a los que ganan a partir de 34,685 pesos, como se hace actualmente.

Su compañero Edward Espiritusanto, de La Romana, se preguntó: "¿Sí toman prestado para otras cosas, por qué para eso no?"

Fernández sometió una resolución para que el presidente Luis Abinader instruya a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a cumplir con el Código Tributario para los ingresos de hasta 52,000 pesos mensuales. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, remitió el documento a la Comisión de Presupuesto.