El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que concluyó con éxito su proceso médico contra el cáncer y se declaró libre de la enfermedad, tras completar 33 sesiones de terapia en la Clínica Cleveland, en Florida, de acuerdo con un video que difundióen sus redes sociales.

En la grabación, Pacheco se ve saliendo del centro médico y afirma que esa fue su última visita. "Hoy vengo al hospital por última vez. Han sido 33 terapias, 33 días de fe, 33 días de cansancio, de silencio, de reflexión y de muchas lecciones", expresó.

El legislador agradeció al personal médico, enfermeras y técnicos que lo acompañaron durante el tratamiento. "Aquí encontré buena gente... todos me acompañaron sin soltarme la mano un solo momento", dijo. Agregó que el proceso le enseñó que "el cuerpo se cura con tratamientos, pero el alma solo sana con esperanza, con amor y con fe".

Pacheco afirmó que, gracias a Dios, pudo superar esta etapa. "Hoy terminé mi última terapia. Fueron 33 sesiones que me enseñaron que la vida vale cada segundo. Siempre hay motivo para agradecer", manifestó.

Agradecimiento

En el mensaje también agradeció a sus familiares, amigos y relacionados por el apoyo constante durante los efectos del tratamiento, y destacó que todo concluyó con "éxito total".

El presidente de la Cámara de Diputados había informado meses atrás que enfrentaba un diagnóstico de cáncer y que se sometería al tratamiento correspondiente. Con este anuncio, confirmó que ha superado la enfermedad y retomará su agenda regular.