La Cámara de Diputados cierra las puertas a propuesta de cesantía y no aprobará cambios

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó este miércoles que el proyecto de reforma al Código de Trabajo no sufrirá modificaciones en lo relativo a la cesantía, descartando así que la propuesta de una legisladora para variar ese punto avance en la Cámara Baja.

Pacheco explicó que el compromiso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es mantener la cesantía tal como fue aprobada en el Senado y garantizó que los trabajadores pueden estar tranquilos porque no se introducirán cambios en ese aspecto.

"Vemos muy poco probable que modifiquemos lo que vino del Senado en cuanto al tema de la cesantía", expresó el presidente de los diputados al reiterar que el PRM tiene un "firme compromiso" con preservar ese derecho laboral.

El presidente de la Cámara Baja señaló que el proyecto de reforma del Código de Trabajo se encuentra en la fase final de estudio en la comisión que preside el diputado Mélido Mercedes, que es la que analiza la pieza aprobada por el Senado.

Aseguró que, aunque se están evaluando otros puntos del proyecto, el tema de la cesantía no será objeto de modificaciones y añadió que esa postura es compartida por la mayoría de los bloques partidarios representados en la Cámara de Diputados.

La diputada Carmen Ligia Barceló, del PRM, propuso un proyecto de reforma laboral que establece que la cesantía se pagará en base a seis salarios y no como un acumulado de los sueldos devengados por el empleado, como ocurre en la actualidad.

La cesantía, establecida en el Código de Trabajo del 1992, es una retribución que se paga a los empleados cuando son despedidos de una empresa sin una causa justificada.

Ministro de Trabajo descarta cambios

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, coincidió con Pacheco al reiterar que la cesantía "no será tocada" en la reforma y explicó que la propuesta de la diputada Barceló forma parte del debate democrático natural del Congreso, pero que no refleja la posición del Gobierno ni del PRM.

"La decisión del partido y del presidente de la República es que la cesantía no va a ser tocada en ese proyecto que tuvo su origen en el Poder Ejecutivo", afirmó el ministro al acudir a una reunión con los diputados del PRM.

Olivares recordó que el tema fue ampliamente discutido en el diálogo tripartito entre el Gobierno, el sector empresarial y los trabajadores, sin que se llegara a un acuerdo para modificarlo por lo que está "absolutamente descartado".

Diputada defiende su propuesta

En tanto, la diputada Carmen Ligia Barceló, de la provincia Hato Mayor, defendió su iniciativa argumentando que su propuesta buscaba proteger a las microempresas y emprendedores que enfrentan dificultades para cumplir con las cargas laborales.

"Lo que he propuesto no es eliminar la cesantía, sino ponerle un tope, porque muchas microempresas no aguantan esos pagos y pueden quebrar", explicó.

Barceló manifestó que respeta la decisión de su partido y del Congreso, pero continuará presentando propuestas orientadas a fortalecer a los emprendedores y a las pequeñas empresas del país.