Diputado somete resolución que busca resolver la falta de señal en tramos subterráneos del metro

En las estaciones subterráneas del Metro de Santo Domingo hay poca señal de internet. ( FUENTE EXTERNA )

El diputado Vicente Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Tecnología de la Información de la Cámara Baja, sometió este miércoles un proyecto de resolución que busca resolver la falta de cobertura de señal móvil en los tramos subterráneos del Metro de Santo Domingo.

De acuerdo al proponente de la iniciativa, la falta de señal móvil limita el acceso de los usuarios a servicios de emergencia, plataformas educativas, aplicaciones de movilidad y sistemas digitales de información ciudadana.

La propuesta solicita al Poder Ejecutivo, a través de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de la Presidencia, a implementar la infraestructura necesaria para fortalecer la cobertura de señal móvil 5G y señal wifi en las líneas y estaciones subterráneas del Metro de Santo Domingo, garantizando la continuidad del servicio y la seguridad de la red.

Te puede interesar Indotel inaugura proyecto de conectividad a internet de fibra óptica en la región Sur

El legislador explicó, a través de una nota de prensa, que la iniciativa nace a partir de una problemática que afecta diariamente a cientos de dominicanos de bajos recursos: la falta de cobertura de señal móvil en los tramos subterráneos del Metro de Santo Domingo.

Sánchez, diputado por el Distrito Nacional, resaltó que el proyecto da cumplimiento a uno de sus compromisos de campaña dentro del eje "Más Conexión".