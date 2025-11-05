El Conep critica rechazo de los diputados a discutir la cesantía laboral
César Dargam afirmó que las iniciativas presentadas por el sector empresarial no afectan los derechos adquiridos de los trabajadores
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, expresó su preocupación por la negativa de algunos sectores en la Cámara de Diputados a debatir técnicamente las propuestas de reforma laboral, especialmente en lo relativo a la cesantía.
Dargam afirmó que las iniciativas presentadas por el sector empresarial en lo referente a la cesantía no afectan los derechos adquiridos de los trabajadores y que el objetivo es modernizar el marco legal laboral para fomentar la competitividad y reducir la informalidad.
Discusión técnica
"La negativa de algunos a que en @DiputadosRD (Cámara de Diputados) se contribuya a una verdadera reforma laboral es una clara señal de resistencia al cambio", escribió Dargam en la red social X (antes Twitter).
El ejecutivo del Conep instó a permitir una discusión objetiva y técnica. Subrayó que los contratos vigentes mantendrán sus condiciones actuales y que cualquier modificación aplicaría hacia el futuro. "¿Por qué temer a una discusión técnica y objetiva que conduzca a la modernización que el país necesita?", cuestionó Dargam.