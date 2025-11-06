×
militares y policías votación
Una jueza del Tribunal Constitucional plantea que se habiliten a militares y policías para votar

Este jueves, en el marco de la celebración del Día de la Constitución, la alta corte realizó una audiencia solemne

  • Jesús Vásquez - Twitter
Expandir imagen
Una jueza del Tribunal Constitucional plantea que se habiliten a militares y policías para votar
Fotografía de archivo de policías. (DIARIO LIBRE)

La jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, aseguró que ha llegado el momento de plantearse la necesidad de habilitar para ejercer el derecho al sufragio a los militares y policías.

Este jueves, en el marco de la celebración del Día de la Constitución, la alta corte realizó una audiencia solemne en la que los miembros del pleno abordaron la importancia de los deberes ciudadanos para el fortalecimiento de la democracia.

Al abordar el artículo 75, numeral 2 de la Carta Magna, que establece el deber de "votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo", Díaz consideró que "es tiempo" de que esta prerrogativa se extienda a policías y militares.

"A mi correcto juicio, es tiempo ya de ir pensando en que los miembros de las instituciones militares y policiales se le incorpore a la escena social", dijo la jueza, brevemente, en medio de su intervención.

La Constitución dominicana prohíbe el derecho a elegir y ser elegido a los ciudadanos que hayan perdido sus facultades civiles y políticas, así como a los miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

Reacciones

De inmediato, el planteamiento de la jueza generó reacciones de diferentes sectores.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, expresó que esta decisión implicaría una modificación constitucional, lo que, a su vez, conlleva un complejo proceso de análisis y reflexión.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, rechazó rotundamente la idea, al considerar que el país no cuenta con los niveles de institucionalidad necesarios para entregar "más poder" a miembros de las fuerzas militares o policiales.

Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.