El presidente del TSE reitera que se debe revisar el método D’Hondt

Vista del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, previo a ser entrevistado por los miembros del CNM, este martes 11 de noviembre del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, reiteró este martes que el método D’Hondt debe ser revisado para lograr una distribución de escaños "más equitativa".

Durante su entrevista para ser ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en la alta corte, el magistrado citó la sentencia TSE 357/2024, en la cual ese tribunal plantea la necesidad de evaluar este sistema de asignación de cargos.

"Nosotros planteamos ahí (en la sentencia), emulando si se quiere al Tribunal Constitucional, como una sentencia exhortativa, que los partidos políticos, los sectores interesados y la Junta Central Electoral debiesen hacer un proceso para revisar el método D’Hondt", dijo.

Añadió que este análisis debe desarrollarse para garantizar que la distribución de candidaturas plurinominales sea más equilibrada en relación con los votos que reciben los partidos y sus condiciones de igualdad.

Se recuerda que, en enero de este año, al celebrarse el 13 aniversario de fundación del TSE, Camacho llamó a un diálogo con los principales actores en materia de comicios para sustituir el método D’Hondt por otro que garantice una mayor representación.

Respecto al métodoD’Hondt, Camacho recordó que ha sido impugnado por presunta inconstitucionalidad, pero que el Tribunal Constitucional ha determinado que no viola la Carta Magna.

“En la sentencia 357 del año pasado planteamos, de manera exhortativa, que los partidos y la Junta Central Electoral revisen el métodoD’Hondt para lograr una distribución más equitativa de las candidaturas”, concluyó este martes.

Candidaturas independientes

El senador Omar Fernández le consultó sobre su valoración jurídica del método D’Hondt y el papel de las candidaturas independientes. Camacho explicó que ambos temas son de naturaleza jurisdiccional, por lo que sus comentarios debían ser prudentes.

En cuanto a las candidaturas independientes, recordó que están reguladas por los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, y que el Tribunal Constitucional ha emitido decisiones que modifican su tratamiento.

“Antes se exigía a las candidaturas independientes los mismos requisitos que a los partidos políticos, pero el Tribunal Constitucional varió esa interpretación”, indicó.

Fortalecimiento de la justicia electoral

Consultado por Ricardo de los Santos sobre las acciones que podrían implementarse para fortalecer la justicia electoral, Camacho Hidalgo señaló que las decisiones deben adoptarse desde el Congreso Nacional, al tratarse de un tema regulado por ley.

“Las acciones para fortalecer la justicia electoral deben ser decisiones tomadas a nivel del Congreso Nacional, porque la ley 33-18, que regula la participación de los partidos políticos, y la ley 20-23, orgánica del sistema electoral, tienen un marco regulatorio entre una y otra. Lo que habría que hacer es un estudio de factibilidad y ver qué tipo de propuestas se pueden hacer con relación a esas leyes y suplir las posibles deficiencias que puedan surgir”, explicó.

Logros de gestión

El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves, le pidió destacar los principales logros de su gestión al frente del TSE. Camacho Hidalgo, quien aspira a repetir en el cargo, afirmó que los avances han sido tanto tangibles como intangibles, resaltando la mejora del ambiente laboral y los altos niveles de transparencia alcanzados.

“Recientemente recibimos una encuesta que reveló que el 94 % de los empleados considera que el TSE es una institución en la que se puede trabajar. Eso es un logro de gestión”, indicó.

También destacó que la Dirección de Ética Gubernamental ha otorgado durante tres años consecutivos la certificación de 100 % de transparencia, mientras que la Contraloría General de la República ha reconocido al TSE con un 98 % de cumplimiento en sus requerimientos.

Camacho subrayó, además, la agilización de los procesos de rectificación de actas y cambio de nombre, y la eficiencia en los casos contenciosos electorales durante el último proceso electoral.

“Trabajamos todos los días hasta las 9:00 de la noche para resolver los conflictos electorales a tiempo. Eso permitió a la Junta Central Electoral organizar el proceso sin retrasos”, dijo.

Entre sus mayores logros, destacó la construcción del nuevo edificio del Tribunal Superior Electoral, el cual se encuentra ejecutado en un 80 %.

“Ese será el logro material más importante de nuestra gestión, porque se proyectará en el tiempo”, afirmó.

Democracia y partidos políticos

Ante una pregunta del diputado Tobías Crespo sobre el papel de la ideología en los partidos políticos, Camacho sostuvo que esta es esencial para el fortalecimiento democrático.

“Un partido sin ideología es un partido sin sendero. No hay forma de que un militante crea en un partido si este no tiene una ideología que guíe su accionar”, expresó.

El magistrado advirtió sobre una tendencia global al “fin de la ideología”, citando a Daniel Bell y Francis Fukuyama, y lamentó que muchos partidos se desliguen de sus principios.

“La ideología de la democracia o de la socialdemocracia es la que más abunda en los sistemas políticos dominicanos. Lo criticable es que existan partidos sin ideología, y aclaro que la ley 33-18 no exige como requisito que un partido político se aferre a una ideología”, puntualizó.

