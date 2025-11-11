El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabeza este martes la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que se realizan las vistas públicas destinadas a evaluar a los aspirantes que buscan ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Las vacantes en la Suprema son cinco, luego de que tres de los miembros evaluados no fueran ratificados en sus cargos, mientras que en el TSE también se mantienen cinco puestos disponibles.

Más de 70 personas se postulan para ser evaluadas y aspiran a ser escogidas como nuevos miembros de estas altas cortes.

El encuentro tiene lugar en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde los miembros del CNM escuchan las exposiciones de los postulantes, quienes presentan sus credenciales, méritos académicos y experiencia profesional ante el órgano responsable de seleccionar a los jueces de las altas cortes del país.