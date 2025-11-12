El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció este miércoles que ha hablado con sus abogados para definir si persigue por difamación e injuria a la creadora de contenido "cuyo nombre es derivado del masculino de la vaca, pero es femenino", a quien acusa de alegadamente intentar extorsionarlo y de difamarlo durante casi un año con acusaciones falsas que, según dijo, han afectado su reputación y su entorno familiar.

En medio de la sesión de este jueves en la cámara baja, Pacheco afirmó que la decisión fue tomada tras una larga reflexión y conversaciones con sus abogados, a quienes ya entregó los videos con las declaraciones de la comunicadora en las que se afirma que el presidente del órgano congresual supuestamente maltrata a su esposa.

"He decidido no dejar pasar esto por alto. Ya no puedo seguir permitiendo que se continúe difundiendo en redes y medios alternativos una serie de calumnias bárbaras en mi contra", expresó.

Según relató, la comunicadora le pidió dinero en una ocasión en Madrid, España, durante la feria Fitur, cuando coincidieron en el lobby de un hotel y dijo que hubo varios testigos de ese momento.

"Como no le di dinero, se ha dedicado desde entonces a difamarme", afirmó el legislador, quien explicó que la mujer ha lanzado "acusaciones erróneas" contra él y personas de su entorno.

Pacheco narró que las declaraciones de le han causado situaciones incómodas dentro de la Cámara de Diputados y en su vida personal.

En las últimas semanas, según dijo, las difamaciones habrían escalado a un nivel "inaceptable" y mencionó que la comunicadora lo acusó de maltratar mujeres y de agredir físicamente a su esposa, algo que calificó de "falso de toda falsedad".

"Incluso la vicepresidenta de esta Cámara me llamó y me dijo: ´Usted no puede dejar eso así´", contó.

El presidente de los diputados agregó que la mujer de la que evadió decir su nombre también lo ha señalado de actos de corrupción, llegando a afirmar públicamente que el 20 % del presupuesto de la Cámara de Diputados "se queda en su bolsillo".

"Si ella me responde y si sigue con este espectáculo, voy a decir la cantidad de dinero que me mandó a pedir y con quién lo hizo", advirtió Pacheco, quien insistió en que la comunicadora ha aprovechado situaciones familiares delicadas para atacarlo públicamente.

El legislador lamentó tener que usar tiempo de la sesión para hacer esta denuncia, pero dijo que debía hacerlo "porque quien calla otorga".

Demanda formal

Aseguró que si los abogados consideran que hay elementos difamatorios presentará una demanda formal por difamación y que está dispuesto a demostrar en los tribunales la falsedad de las acusaciones.

"Le entregué a mis abogados todos los videos en los que me difama. Son cuatro o cinco en total y si hay elementos difamatorios, la voy a someter a la justicia", expresó.

Pacheco finalizó su intervención señalando que su propósito con esta denuncia es evitar que otras figuras públicas pasen por situaciones similares.

El diputado cerró su intervención diciendo que mantiene la tranquilidad de conciencia: "Todos los días me encomiendo a Dios, pidiéndole discernimiento y entendimiento. No todo lo que nos pasa es positivo, pero hay cosas que uno no puede dejar pasar".