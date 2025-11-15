Abinader pide al Congreso aprobar un préstamo de US$178 millones para el Metro

El Congreso ha aprobado varios préstamos para la construcción y ampliación del Metro de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

En una carta recibida el seis de noviembre en la Cámara de Diputados, el presidente Luis Abinader pidió a los legisladores que aprueben un contrato de préstamo por un monto de 178,374,339 dólares para ampliar la capacidad de la Línea dos del Metro de Santo Domingo.

Una semana después, en su última sesión, los diputados enviaron el proyecto del contrato al estudio de la comisión de Hacienda, donde se determinará si la pieza sigue avanzando hacia su aprobación o se frena.

El convenio del préstamo, que se suma a otros empréstitos para el sistema de transporte masivo, contempla aumentar la capacidad de la línea dos del Metro porque, como argumentó Abinader en su misiva, el incremento de la capacidad en la Línea 1, sumado a la próxima puesta en servicio de la Línea 2C, creará inevitablemente la necesidad de aumentar la Línea 2, que va desde la estación Concepción Bona, en la carretera Mella, hasta la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

El 10 de agosto de este año, el presidente Abinader encabezó la entrega de trenes de seis vagones para la Línea 1 del Metro, para responder al cúmulo de pasajeros en el sistema de transporte.

En esa ocasión, el mandatario prometió que pronto haría lo mismo en la Línea 2.

El millonario endeudamiento que el Congreso deberá analizar contempla adquirir nuevo material rodante, construir un nuevo taller de mantenimiento, instalar un garaje para los trenes, modificar el sistema de señalización ferroviaria, equipar nuevas subestaciones y ejecutar estudios, diseños y supervisiones de las obras civiles y electromecánicas.

De acuerdo con el proyecto de resolución para el empréstito, el préstamo se pagará en 42 cuotas semestrales hasta el 15 de diciembre del año 2049 y será financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo.

Préstamos para transporte

El Metro de Santo Domingo, una obra iniciada y desarrollada mayormente en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, es uno de los proyectos que más recibe recursos procedentes de préstamos. También el monorriel de Santiago, cuya terminación se ha anunciado para diciembre próximo.

En total, para el Metro, la construcción de su Línea 2C y el Monorriel de Santiago, para el 2025 se presupuestaron 19,270.2 millones de pesos respaldados por financiamientos con entidades internacionales.

A pesar de haber recibido un financiamiento aprobado en el 2023, la Línea 2C aún no se concluye.