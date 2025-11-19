Diputados de la Fuerza del Pueblo buscan eliminar artículo del Presupuesto que frena la indexación

Diputados de la Fuerza del Pueblo mientras exigían la indexación salarial en una rueda de prensa este miércoles 19 de noviembre del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo aseguró este miércoles que impulsará en el Congreso la eliminación de un artículo transitorio en el proyecto del Presupuesto General del Estado de 2026 para permitir que los salarios sean ajustados conforme a la inflación, tal como establece el Código Tributario.

La organización política considera que mantener ese artículo implica continuar postergando una obligación legal que afecta la capacidad adquisitiva de cientos de miles de trabajadores.

El grupo de legisladores entiende que, como el proyecto presupuestario aún no ha superado las etapas de aprobación, existe tiempo suficiente para corregir lo que califican como "una práctica recurrente de los últimos gobiernos".

Desde el 2018, los distintos gobiernos han incluido disposiciones transitorias que aplazan la revisión anual del impuesto sobre la renta para los asalariados, pese a que el Código Tributario ordena actualizarlo tomando en cuenta la inflación.

Los diputados tomaron como referencia los planteamientos expuestos en el Senado por Omar Fernández y sostuvieron que la falta de indexación salarial está generando preocupación entre los trabajadores.

Según sus estimaciones, empleados con ingresos mensuales en torno a los 30,000 pesos ven reducida su capacidad de compra porque tributan sobre montos no actualizados.

Según afirman, esto se traduce en sacrificios en gastos esenciales del hogar, desde alimentación hasta servicios básicos, y supone una carga que consideran "injustificada".

Los legisladores señalaron que existe "un elevado nivel de evasión en impuestos" clave, así como un incremento en los costos de subsidios en sectores como el eléctrico, y plantearon que corregir esas distorsiones generaría los recursos necesarios para cumplir con la actualización salarial sin afectar las finanzas públicas.

El dinero por el ajuste

Asimismo, aseguraron que el bloque de la Fuerza del Pueblo respaldará cualquier iniciativa que restituya el cumplimiento de la ley y permita que los trabajadores "recuperen el dinero que han dejado de percibir por efecto de la falta de indexación".

Aunque tienen sugerencias de donde se puede sacar el dinero que se dejaría de perder si se indexan los salarios, consideraron que el Gobierno es quien debe identificar las fuentes de financiamiento necesarias, por tratarse de una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo cada vez que somete un Presupuesto General del Estado.

Además, reiteraron que su objetivo no es afectar programas sociales ni crear cargas adicionales, sino asegurar que los trabajadores no continúen pagando impuestos calculados sobre montos que no reflejan el costo de vida real.

La indexación

Actualmente, los empleados que pagan el impuesto sobre la renta son los que tienen ingresos mensuales de 34,000 pesos, un monto que varios sectores han considerado desactualizado.

En el Senado, un proyecto de ley de Félix Bautista, senador de la Fuerza del Pueblo, propone que estos montos sean ajustados para que el salario mínimo al que se le cobre impuestos sea el que asciende a los 50,000 pesos mensuales.