El Senado da más tiempo para estudiar observaciones a la ley de Residuos Sólidos

El Senado de la República decidió este miércoles extender el plazo a la comisión especial que estudia las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Durante la sesión, el senador Guillermo Lama, presidente de la comisión, presentó el primer informe de gestión y explicó que el grupo ha sostenido reuniones los días 17, 18 y 19 de noviembre, pero que aún no ha concluido el análisis de las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo el pasado 3 de noviembre.

Lama indicó que el plazo otorgado a la comisión vence el 24 de noviembre, por lo que solicitaron al Pleno Senatorial una extensión para poder completar el estudio y preparar el informe legislativo correspondiente.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sometió la solicitud a votación y respaldó que se ampliara, al señalar que el reglamento y la Constitución "establecen claramente los plazos para estos procesos".

"Tómense el tiempo que ustedes entiendan", dijo a los integrantes de la comisión.

La comisión

El Senado había designado esta comisión el 12 de noviembre para estudiar las observaciones al proyecto, que fue enviado al Poder Ejecutivo en julio de 2025.

La comisión está presidida por Guillermo Lama e integrada por Gustavo Lara, Antonio Marte, Aneudy Ortiz Sajún, Lía Díaz Santana, Julito Fulcar, Félix Bautista, Alexis Victoria Yeb, Dagoberto Rodríguez, Guinette Bournigal y Aracelis Villanueva.

La comisión deberá decidir si rinde un informe favorable a las observaciones.

Si el Pleno del Senado las aprueba con el voto de las dos terceras partes de los presentes, la pieza pasará a la Cámara de Diputados, que deberá sancionarla con igual mayoría para que se convierta en ley, según el artículo 102 de la Constitución.

Las observaciones del Poder Ejecutivo

Entre los cambios sugeridos por el presidente Luis Abinader están:

Prohibir la importación de calimetes, cubiertos, tapas plásticas y otros productos no biodegradables 60 días después de promulgada la ley.

Establecer un plazo de 12 meses para comenzar el cobro de fundas plásticas no biodegradables.

Realizar campañas de sensibilización para promover el uso de bolsas reusables o ecoamistosas.