Congreso presenta avances de la Reforma "Déjala Ir" en el Día de la No Violencia contra la Mujer

El Congreso Nacional celebró este martes un acto masivo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la Reforma Integral "Déjala Ir". ( FUENTE EXTERNA )

El Congreso Nacional presentó este martes los avances de la Reforma Integral "Déjala Ir", durante un acto masivo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, iniciativa que busca prevenir y reducir los feminicidios y filicidios en la República Dominicana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó el respaldo del órgano legislativo y señaló que la reforma requiere un cambio cultural y social. "No solo debemos legislar en el hemiciclo, sino también en la cabeza y en el corazón de todos", afirmó.

La diputada Kinsberly Taveras, autora de la propuesta, explicó que el nombre de la iniciativa responde a un mensaje directo hacia los agresores. "No es un permiso, es una orden. Las investigaciones revelan que muchos no reconocen los derechos de la mujer ni su decisión de terminar una relación", dijo.

Taveras insistió en que el Estado debe intervenir con firmeza. "La idea de que en pleito de marido y mujer nadie se mete quedó atrás. Hoy sí nos estamos metiendo", expresó, al tiempo que agradeció el respaldo institucional de Pacheco y del presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

La legisladora informó que 10 proyectos de ley vinculados a la prevención de la violencia ya fueron sometidos al Pleno y anunció que "Déjala Ir" recorrerá todo el país para socializar la propuesta. "Este compromiso es nacional", aseguró.

Desde el Senado, la presidenta de la Comisión de Género, Aracelis Villanueva, calificó la jornada como "un día histórico". "No podemos permitir que caiga una mujer más ni un niño más", afirmó.

Participación académica y social

Universidades, centros de investigación y especialistas se integraron al proceso para aportar informes técnicos y consensos con base científica.

Gira nacional y acuerdos políticos

Los impulsores de la reforma han sostenido reuniones con partidos políticos, gobiernos locales, organismos especializados, organizaciones sociales, medios de comunicación y ONGs. Este recorrido ha generado —según señalaron— un nivel de apoyo territorial e institucional sin precedentes.

Apoyo de gobiernos locales

Los 158 ayuntamientos y 235 distritos municipales respaldaron la iniciativa. Se comprometieron a crear Oficinas Municipales de Prevención, asignar el 1 % del presupuesto local a estas acciones, acompañar a familias en riesgo y fortalecer las redes comunitarias.

Medidas propuestas

Taveras destacó que la reforma contempla acciones como:

Un trabajador social por cada 300 estudiantes.

Creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana (SINAT).

Programas piloto en provincias con altos índices de violencia.

Educación emocional y masculinidades positivas en las escuelas .

Política nacional del cuidado.

Justicia especializada.

Empoderamiento económico para mujeres en riesgo.

Articulación territorial con gobiernos locales y rutas de protección comunitaria.

"La vida se salva cuando se legisla y cuando se ejecuta. Por eso necesitamos un acuerdo de Estado", concluyó la diputada.