Los diputados iniciarán una aprobación exprés del Código Procesal Penal a partir del lunes

Después de analizar la pieza en reuniones urgentes en menos de un mes, la Cámara de Diputados programó las aprobaciones del nuevo Código Procesal para las sesiones que se realizarán a partir del próximo lunes.

Los diputados iniciarán el lunes la ronda de dos aprobaciones reglamentarias presionados por el tiempo ya que una sentencia del Tribunal Constitucional emitida a finales del 2024 le dio al Congreso un plazo que se cumple el 11 de diciembre para aprobar un nuevo Código Procesal Penal con la advertencia de que, si no lo tienen listo en esa fecha, la ley saldría del ordenamiento jurídico dominicano.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció durante la sesión de este martes que una comisión de legisladores encabezará hasta el viernes constantes reuniones para analizar rápido la pieza que ya aprobó el Senado, elaborar un informe y presentarlo el lunes para votación.

Inevitablemente, como expuso Pacheco, la pieza que aprobó el Senado no será aprobada tal cual por los diputados, por lo que sufrirá modificaciones. Eso significa que, según los reglamentos, la iniciativa deberá volver al Senado para otra votación reglamentaria cuando los diputados la debatan.

El complejo proceso de aprobaciones, estudios y debates provoca que el tiempo se acorte para el Congreso que desde ahora solo cuenta con dos semanas para reformar el largo Código Procesal Penal que se aprobó en el año 2015.

Código garantista

Pacheco, mientras hablaba a los diputados, garantizó que el nuevo Código Procesal Penal se aprobará con todos los derechos fundamentales intactos y sin vulnerar ningún beneficio para los ciudadanos.

Además, detalló que los diputados que actualmente estudian al vapor la pieza fueron escogidos como una subcomisión de la comisión de Justicia, que es la encargada de analizar la pieza.

En su mismo turno de información, admitió que los miembros de la subcomisión fueron escogidos en una reunión sin el quorum reglamentario y luego fueron ratificados por la comisión coordinadora, que es la que reúne semanalmente a los voceros y al bufete directivo para trazar la pauta legislativa.

Violando reglamentos

Ante ese escenario, el diputado Eugenio Cedeño, que es miembro de la comisión de Justicia que tenía en sus manos la iniciativa, criticó "la falta de institucionalidad" de la Cámara Baja al armar una subcomisión que fue escogida sin quorum reglamentario y sin el permiso del Pleno de los diputados, que reúne a los 190 legisladores.

Cedeño, diputado por La Romana del PRM, comentó que la acción de la Cámara Baja reaviva las razones por las que el Código Procesal Penal del 2015 fue atacado en el Tribunal Constitucional: la falta de institucionalidad y la violación de los reglamentos congresuales.

Aprobación exprés

Con el tiempo en contra, ahora los diputados se reunirán todos los días para iniciar las aprobaciones del Código Procesal Penal a partir del lunes.

Si el Congreso no logra la aprobación antes del 11 de diciembre, el Código Procesal Penal actual saldría de ordenamiento jurídico y el país se estaría rigiendo por una ley similar promulgada en el año 2002, pero que no contiene los avances que integra la del 2015 como las garantías procesales, la protección a las víctimas o los roles de los jueces.