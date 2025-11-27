Abinader respalda pacto nacional contra violencia de género; recibe documento de reforma Déjala Ir

El presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña; las ministras de Interior y Policía, Faride Raful, y de la Mujer, Mayra Jiménez; Adriana Abinader; la diputada Kinsberly Taveras y una representación de mujeres diputadas y senadoras. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader expresó respaldo a la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar y apoyó la Reforma Integral "Déjala Ir" y el Pacto Nacional por la Vida, presentados por senadoras y diputadas de todos los partidos, que establecen ejes de protección, predicción y prevención de feminicidios y filicidios.

Según una nota de prensa, el mandatario destacó la importancia de la unidad de organizaciones políticas y sectores nacionales para enfrentar problemas y salvar vidas, demostrando sensatez, eficacia y eficiencia.

"El pueblo dominicano quiere resultados. Y cuando entre todos dan resultados, fortalecemos realmente la democracia y la hacemos eficiente y eficaz", indicó Abinader.

Recordó avances de su gestión: aumento de casas de acogida de tres a 18, creación de una unidad especial en la Policía Nacional y descenso de feminicidios de 233 en 2011 a 51 entre enero y noviembre de 2025.

Aunque reconoció la tendencia a la baja, reiteró que "una sola muerte es demasiado" y se comprometió a revisar los documentos recibidos y adaptar recursos.

Déjala Ir

La Reforma Integral "Déjala Ir" contempla una inversión de 5,000 millones de pesos para prevención, protección y predicción, y establece un marco legal robusto y políticas públicas oportunas, señaló la diputada Kinsberly Taveras, autora de la pieza. Indicó que fue consensuada por el 95 % de los legisladores, incluidos senadores, diputados y los presidentes de ambas cámaras .

"La violencia de género desborda a cualquier gobierno y a cualquier ministerio y hay que protegerlo con un marco legal que funcione a través del tiempo y le dé continuidad", concluyó Taveras.

También resaltó que actualmente en el Congreso hay

y

, resaltando así el

de las mujeres en la sociedad.

Citó otros logros alcanzados en estos cinco años de Gobierno: la modernización de la respuesta estatal con tecnología, fiscalía especializada, crédito, presupuesto, reforma policial y fortalecimiento del Ministerio Público, así como comunidades de cuidado en la reducción del embarazo de adolescentes, la lucha contra el castigo físico y prostitución infantil.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-27-at-81728-pm-7d2ca6b0.jpeg En el acto participó la hija del mandatario, Adriana Abinader. (FUENTE EXTERNA)

En el acto participaron la vicepresidenta Raquel Peña; las ministras de Interior y Policía, Faride Raful, y de la Mujer, Mayra Jiménez; Adriana Abinader; la diputada Kinsberly Taveras y una representación de mujeres diputadas y senadoras.