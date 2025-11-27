Senado envía a comisión proyecto busca regular compra de propiedades en la frontera por extranjeros

Senador Cristóbal Venerado Castillo, de la provincia Hato Mayor. ( HAROLY GAVILÁN )

El Senado envió este jueves a la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos el proyecto de ley que busca regular la adquisición de propiedades inmobiliarias en la zona fronteriza por parte de ciudadanos y entidades extranjeras.

La iniciativa fue presentada por el senador Cristóbal Venerado Castillo, de la provincia Hato Mayor.

El proyecto establece que toda compra de inmuebles dentro de un radio de 50 kilómetros desde la línea divisoria deberá contar con una "Autorización Especial" emitida por el Ministerio de Defensa, con el visto bueno de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía, al igual que de la Dirección de Bienes Nacionales.

Además, prohíbe que extranjeros adquieran terrenos en áreas estratégicas, militares, protegidas o donde existan infraestructuras críticas.

Castillo explicó a Diario Libre que la propuesta responde a la "situación caótica" que vive Haití y al aumento de extranjeros, principalmente desde ese país, interesados en adquirir propiedades en la franja fronteriza.

¿Cuál es la motivación y el impacto esperado de esta iniciativa?

"Si nos quedamos como estamos, cuando uno viene a ver la zona fronteriza se va a convertir en un pequeño Haití", advirtió.

Agregó que el Estado necesita un mecanismo para regular quién puede comprar y quién no, para mantener el control de la frontera.

El legislador señaló que la evaluación de cada solicitud tomará en cuenta el impacto en la seguridad nacional, el uso del inmueble y la capacidad económica y legal del adquiriente.

Según el proyecto, se podrán autorizar usos agropecuarios, turísticos regulados, industriales, comerciales o vivienda familiar.

¿Cómo afectará esta regulación a la inversión extranjera y a los actuales propietarios?

Castillo aclaró que la ley no tendría efectos retroactivos, por lo que los extranjeros que ya poseen propiedades no se verían afectados.

Sobre si esta medida podría limitar la inversión extranjera, aseguró que "solo aplica para la franja de 50 kilómetros" y que no representa restricciones para el resto del territorio nacional.

El congresista llamó a acelerar el estudio y posterior discusión del proyecto ante lo que describió como un incremento en la compra de solares y terrenos en la zona fronteriza.

"Hay personas pudientes de Haití que están buscando propiedades. Tenemos que andar rápido con esto para proteger nuestra nacionalidad", afirmó.