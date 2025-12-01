Diputados aceleran lectura del nuevo Código Procesal Penal ante vencimiento de plazo del TC

La Cámara de Diputados continuará el martes la lectura de modificación del Código Procesal Penal. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados inició este lunes la lectura íntegra del proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, cuyo plazo de aprobación vence el próximo 11 de diciembre, según lo ordenado por una sentencia del Tribunal Constitucional.

La decisión del TC advierte que, de no aprobarse antes de esa fecha, el actual código saldría del ordenamiento jurídico.

La sesión comenzó alrededor de las 2:40 de la tarde y se prolongó hasta pasadas las 8:00 de la noche, dejando pendientes 46 de las 166 páginas por leer.

"A pesar de la prisa que tenemos, debemos revisar cada artículo con detenimiento", dijo el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, al recordar que se trata de una pieza "delicada", al igual que lo fueron el Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio.

Pacheco destacó que en la elaboración del informe final trabajaron representantes de distintos poderes del Estado y actores del sistema de justicia.

En declaraciones anteriores, Pacheco advirtió que "inevitablemente" la pieza que aprobó el Senado no será aprobada tal cual por los diputados, por lo que sufrirá modificaciones. Eso significa que, según los reglamentos, la iniciativa deberá volver al Senado para otra votación reglamentaria cuando los diputados la debatan.

Faltan los debates

El presidente de la Cámara reconoció que este lunes era difícil entrar en debates, por lo que estos se iniciarían mañana martes.

"Yo pensé que, aunque el código era grande, entre las 2 y las 7 de la noche íbamos a terminar la lectura. Para mañana vamos a venir preparados; las discusiones serán hasta la hora que sea", afirmó.

La sesión de este martes fue convocada para las 10:30 de la mañana, con el objetivo de completar la lectura entre 11:30 y 12 del mediodía y dar paso a los debates, que podrían comenzar entre 12:00 y 12:30 de la tarde.

El proyecto del nuevo Código Procesal Penal está compuesto por más de 400 artículos, cuya aprobación es urgente para evitar un vacío legal en materia procesal penal en que caería el país.

