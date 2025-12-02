Diputados aprueban en primera lectura el Código Procesal Penal

La Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

Los diputados aprobaron la noche de este martes en primera lectura el proyecto de modificación al Código Procesal Penal.

Fue aprobados tanto el proyecto como el informe rendido por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, así como más de 10 modificaciones a la pieza.

Mañana, a partir de la 2:00 de la tarde, los diputados volverán a reunirse con miras a su aprobación en segunda discusión.

Los legisladores han acelerado la lectura del nuevo Código Procesal Penal ante el vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, que es el próximo 12 de diciembre.