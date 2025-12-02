×
Código Procesal Penal

Diputados aprueban en primera lectura el Código Procesal Penal

Los legisladores aceleran lectura de la pieza ante el vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, que es el 12 de diciembre

    Diputados aprueban en primera lectura el Código Procesal Penal
    La Cámara de Diputados. (FUENTE EXTERNA)

    Los diputados aprobaron la noche de este martes en primera lectura el proyecto de modificación al Código Procesal Penal.

    Fue aprobados tanto el proyecto como el informe rendido por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, así como más de 10 modificaciones a la pieza.

    Mañana, a partir de la 2:00 de la tarde, los diputados volverán a reunirse con miras a su aprobación en segunda discusión.

    Los legisladores han acelerado la lectura del nuevo Código Procesal Penal ante el vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, que es el próximo 12 de diciembre.

