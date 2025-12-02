Aunque la Constitución de la República Dominicana impide que un expresidente que haya agotado dos períodos vuelva a ser candidato presidencial, el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), anunció este martes que someterá un proyecto de ley para que el exmandatario Danilo Medina quede nuevamente habilitado para las elecciones de 2028.

La propuesta, según explicó, surge de su convicción de que la democracia dominicana se fortalece cuando los partidos políticos pueden presentar a todas sus figuras con liderazgo.

En ese sentido, sostuvo que Medina es "un dominicano con condiciones para ser candidato" y que su eventual rehabilitación contribuiría a que el sistema de partidos se fortalezca.

Argumentos del diputado

Bueno atribuyó su iniciativa al clima de "competencia electoral" que, según dijo, viven hoy los partidos de oposición.

Afirmó que la reciente presencia pública del expresidente Medina está reactivando el apoyo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo que "ha generado preocupación en otras organizaciones".

Insistió en que, en su rol como legislador, tiene derecho a presentar cualquier propuesta que estime que aporte al fortalecimiento institucional.

El diputado del Distrito Nacional reiteró que su objetivo es procurar una mayor estabilidad democrática y evitar "lo que ha pasado en procesos anteriores", en referencia a análisis generados por debates sobre la reelección o la habilitación presidencial.

El congresista también explicó por qué no sometió la habilitación de Medina en 2020, asegurando que, en política, "cada cosa llega en su momento" y que los escenarios cambian constantemente.

El marco constitucional

La Constitución dominicana promulgada en octubre de 2024 establece que un presidente que haya sido electo para dos períodos no puede volver a aspirar a la Presidencia.

Aunque el mandato existía desde la Constitución de 2015, promulgada durante el gobierno de Medina, la reforma constitucional de 2024, promovida por el presidente Luis Abinader, incluyó una cláusula pétrea que impide modificar ese aspecto.

Aun así, Bueno afirmó que las disposiciones pueden interpretarse de distintas maneras y que corresponde al Congreso estudiar cualquier iniciativa que procure fortalecer el sistema democrático.

Defendió su propuesta como un ejercicio legítimo de su labor legislativa, independientemente de que sea militante del PRM, y dijo que su prioridad es "el sistema de partidos", no una organización política en particular.