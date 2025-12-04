A los proyectos para aplicar la indexación salarial les queda un mes en el Senado

El Senado tiene hasta el 12 de enero para aprobar los proyectos sobre la indexación salarial. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de las exigencias para ajustar el pago de impuestos que hacen los trabajadores, el Senado estudia dos proyectos de ley que buscan aplicar la indexación salarial establecida en el Código Tributario, pero que no han avanzado desde marzo y corren el riesgo de caducar si no se aprueban antes de enero de 2026.

Las iniciativas fueron sometidas por los senadores Félix Bautista y Cristóbal Venerado Castillo.

Ambos proyectos fueron depositados durante la legislatura febrero-julio de este año y se mantienen en estudio en la actual legislatura, que inició en agosto y concluye el 12 de enero próximo. Si no reciben sanción antes de que transcurra la segunda legislatura, se considerarán perimidos, tal como establece la Constitución dominicana.

La discusión de los proyectos cobró fuerza cuando el senador Omar Fernández, quien es vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Alta, recomendó al Gobierno cumplir con el mandato del Código Tributario que ordena revisar los salarios cada año conforme a la inflación.

Los dos proyectos, que son muy similares en su contenido, proponen modificar el artículo 296 del Código Tributario para actualizar la escala del impuesto sobre la renta a personas físicas.

El cambio mantendría la estructura progresiva, pero redefine la redacción del artículo establece que: Rentas hasta 558,232.00 pesos anuales quedarían exentas.





Desde 558,232.01 hasta 837,347.00 pesos anuales aplicarían un 15 %.



Desde 837,347.01 hasta 1,162,982.00 pesos anuales un 20 %.

Desde 1,162,982.01 de pesos anuales en adelante, un 25 %.

El punto más importante de la propuesta es el párrafo que obliga a que la escala sea ajustada anualmente por la inflación acumulada del año anterior, utilizando las cifras oficiales del Banco Central.

Ese mecanismo de indexación ya existe en la ley actual del Código Tributario, pero no se aplica desde 2017.

Los argumentos de la propuesta

Los proponentes justifican que la falta de actualización "ha deteriorado de forma sostenida" los ingresos de los contribuyentes y sostienen que el país no indexa los salarios gravables desde 2017, incumpliendo lo previsto en el Código Tributario.

Además establece que desde el 2017 hasta el 2023, la inflación acumulada asciende a alrededor del 35.1 %, lo que implica un aumento generalizado y sostenido de precios.

"Cuando los salarios no se ajustan al ritmo de los precios, el poder adquisitivo se reduce, afectando especialmente a los sectores más vulnerables", establece el proyecto del senador Félix Bautista, de la provincia San Juan.

Asimismo, las iniciativas precisan que la no indexación salarial ha llevado a que personas que antes estaban exentas hayan tenido que comenzar a pagar impuesto sobre la renta, reduciendo su ingreso disponible.

El documento detalla que desde 2018 la canasta familiar ha mantenido un crecimiento constante y que los trabajadores cuyo salario mensual se encuentra en el tramo exento han perdido 11,834 pesos de ingresos disponibles debido al pago de impuestos.

Los proponentes argumentan, además, que aplicar ajustes automáticos por inflación aportaría transparencia al sistema tributario, al facilitar la planificación financiera de los contribuyentes y aumentar la confianza en el sistema fiscal.

Un mes para evitar la perención

Los proyectos sobre indexación salarial continúan en comisiones sin registrar avances legislativos desde su introducción en marzo. Si no son aprobados antes de la conclusión de la legislatura, que termina el 12 de enero, agotarán sus dos períodos reglamentarios y quedarán descartados automáticamente.