Los senadores acogen y aprueban las correcciones del Poder Ejecutivo a ley de residuos sólidos

En su sesión extraordinaria de este viernes, el Senado acogió y aprobó las observaciones del Poder Ejecutivo a la normativa que modifica la ley del año 2020 sobre gestión y coprocesamiento de los residuos sólidos en el país.

Durante cinco reuniones, una comisión especial del Senado, dirigida por el congresista Guillermo Lama, estudió las correcciones del Gobierno a la ley de residuos sólidos y, por mayoría de votos, decidió rendir un informe favorable a la pieza.

Tras la acogida del informe, el Senado aprobó en única lectura las observaciones y a la vez el proyecto, que con la votación ya está listo para volver al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Cuando el Poder Ejecutivo devolvió a los congresistas el proyecto, el Senado solo tenía dos caminos: aprobar o rechazar las observaciones, y este viernes optó por votar a favor.

Hace un mes, el Poder Ejecutivo introdujo observaciones a la legislación que modifica la Ley 225-20 sobre residuos sólidos, con el propósito de ordenar la transición del país hacia materiales sostenibles y establecer controles rigurosos para el uso del poliestireno expandido (foam) y otros plásticos de un solo uso.

Observaaciones

El documento de las observaciones destaca que no se prohíbe el foam, pero sí se condiciona estrictamente su producción, importación, comercialización y uso a que sea biodegradable y con certificación oficial verificable.

El enfoque del Gobierno es técnico y busca crear un esquema de control que permita distinguir los productos realmente biodegradables de aquellos que solo lo proclaman sin respaldo científico.

Para ello, las observaciones incorporan mecanismos de certificación basados en estándares reconocidos, auditorías periódicas y verificación en aduanas y laboratorios acreditados.

Entre los cambios esenciales se dispone que fabricantes e importadores deberán someterse a una auditoría anual a fin de comprobar el uso de aditivos biodegradables.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente deberá emitir una normativa que establezca los parámetros técnicos para certificar los productos fabricados localmente o importados, con apoyo técnico del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).