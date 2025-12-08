Poder Ejecutivo deposita en el Senado proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional

La coordinadora de la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano de la Policía Nacional, Mu-Kien Adriana Sang, junto a Servio Tulio Castaños Guzmán, Elena Viyella de Paliza y Marisol Vicens, Antoliano Peralta y Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

El Poder Ejecutivo depositó este lunes en el Senado de la República el proyecto de reforma a la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, una iniciativa que busca modernizar la institución y fortalecer la carrera policial.

El documento entregado consta de 137 páginas y está compuesto por 314 artículos.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, encabezó la entrega y explicó que el proyecto es el resultado de más de año y medio de trabajo de una comisión designada por el presidente Luis Abinader.

La comisión estuvo coordinada por Servio Tulio Castaños Guzmán, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), e integrada por Elena Viyella, Marisol Vinces, Jimmy Ospina, el comisionado Luis García y la profesora Mukien Adriana Sang Ben, entre otros colaboradores.

Peralta señaló que, aunque no se trata de un proyecto de ley perfecto, representa "un gran avance" y aseguró que la reforma permitirá que la Policía Nacional "entre al siglo XXI".

Durante la entrega, leyó el mensaje remitido por el presidente Abinader al Senado, en el que destaca que la iniciativa busca modernizar institucionalmente la Policía, profesionalizar su carrera y fortalecer la seguridad pública.

Lo que establece el proyecto

Según el mensaje presidencial, la propuesta establece tres categorías dentro de la carrera policial, directiva, intermedia y agente patrullero, incorpora nuevos protocolos de patrullaje, refuerza la formación académica y prioriza el respeto a los derechos fundamentales.

También incluye mecanismos de supervisión interna y externa para prevenir la corrupción y fortalecer la disciplina.

Importancia de la reforma

El coordinador de la comisión, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que la reforma es resultado de un proceso "sin precedentes", en el que el presidente Abinader sostuvo más de 58 reuniones con el equipo técnico.

Indicó que la propuesta transforma la institución policial y fortalece áreas históricamente débiles, como la administración, las finanzas, la integridad, el uso adecuado de la fuerza y la supervisión interna.

Castaños Guzmán señaló que la Dirección de Asuntos Internos pasará a estar adscrita al Ministerio de Interior y Policía, y que la reforma está enfocada en el patrullaje, tras revelar que en la República Dominicana menos del 10 % de los agentes patrullan, y lo puso en contraste con otros países, que, según dijo, esa cifra ronda el 60 %.

Señaló también como novedad el rediseño del sistema de pensiones policiales para que todos aquellos agentes en tiempo de pensión puedan gozar de esta.

Sectores escuchados

Agregó que la comisión realizó más de 50 visitas a nivel nacional para escuchar a sectores sociales, empresariales, religiosos y a los propios agentes policiales.

"Es una reforma enfocada en el servicio público, en tener policías bien formados y en garantizar una carrera policial sólida", afirmó.

Senado iniciará estudio de inmediato

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió el proyecto y afirmó que será enviado mañana martes a la comisión correspondiente para su estudio.

Dijo que la reforma será analizada a fondo y que el Senado le dará especial atención para que sea conocida y aprobada en el menor tiempo posible.